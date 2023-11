Mejorar la salud de la comunidad y promover el encuentro familiar

Comodoro Rivadavia cuenta con tres piscinas destinadas a la integración barrial y social, con el objetivo principal de mejorar la salud y promover el encuentro de la familia. Dichos natatorios están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, lo cual lo torna accesible para las personas de los barrios de zona sur, centro y norte.

Se trata del Natatorio Municipal del barrio Pueyrredón, ubicado en La Nación N° 2527; el Club Ingeniero Huergo, situado en la Avenida del Libertador 450 de Kilómetro 3; y este año se sumó el Centro de Encuentro de Km. 8, enclavado en las calles Ítalo Dell’Oro y Pietrobelli.

natatorio2.jpeg

El Centro de Encuentro de Km. 8 fue inaugurado en marzo de 2023 y abrió la posibilidad de acceso a la gente de la zona norte. Al respecto, la coordinadora Moira Esparvieres remarcó que “arrancamos con muchas expectativas porque era algo que toda la comunidad de zona norte estaba esperando, y la verdad que tuvimos una convocatoria y una respuesta excelente que no esperábamos”.

La zona sur tiene a disponibilidad el Natatorio Municipal Pueyrredón, que fue estrenado en 2021. Su referente Pablo García hizo el balance: “Es el segundo año que está abierto y en funcionamiento, así que todas las cosas que tuvimos para mejorar del primer año la intentamos corregir esta temporada. Estamos muy contentos porque tuvimos mucha participación en todas las propuestas que tenemos”.

Además, valoró la incorporación de más piletas en la ciudad: “Al tener más natatorios es mucha la gente que se está acercando a conocer o realizar la actividad, esto significa que más gente está haciendo actividad física y eso es mejor para la salud de toda la población”.

Por su parte, Gisela Bestil, encargada del tradicional natatorio del Club Huergo, dijo que “es una temporada muy positiva” y debido a que es “el único natatorio municipal que tiene pileta chica, así que lo que es la demanda de 3, 4 y 5 años es muy grande, tenemos muchos chicos. Hay un gran crecimiento en la escuela de natación”.

INSCRIPCIONES PARA LA ESCUELA DE VERANO

A partir de las 8 de la mañana del lunes 4 de diciembre, estará abierta la inscripción para la Escuela de Verano de natación, que es una propuesta para enero y febrero destinada a niños, adolescentes y adultos.

En el caso del Centro de Encuentro de Km. 8 y el Natatorio Municipal Pueyrredón, la modalidad de inscripción será solamente presencial. La gente debe acercarse con la fotocopia del DNI. En tanto el Huergo, también podrán anotarse a través del Facebook.

natatorio1.jpeg

“La Escuela de Verano está destinada a natación para adultos, adolescentes, aquagym, adultos mayores, natación adaptada, va a estar funcionando la parte Pre Deportiva de las colonias municipales y también tenemos para los niveles iniciales, desde los 6 hasta los 11 años, que tengan ganas de aprender a nadar”, sostuvo Esparvieres.

Y añadió que “lo importante es que le damos la posibilidad principalmente a todos aquellos que no han podido dentro del nivel inicial que no pudieron entrar a la escuela durante el año”. “En el Huergo manejamos la inscripción on line, lo que hacemos las dos primeras semanas es la inscripción a través del Facebook oficial del club, y después la confirmación de vacante presencial con la fotocopia de su DNI”, señaló Bestil.