Venció 5-0 a Zambia, en un partido donde también marcaron Julián Alvarez, Nicolás Otamendi, de penal, Valentín Barco y Chanda en contra. El amistoso se jugó en la Bombonera.

Argentina se despidió de la hinchada con goleada y un tanto de Messi

La Selección Argentina, con un tanto de su capitán Lionel Messi, goleó este martes 5-0 a Zambia en el partido amistoso de preparación, con miras al Mundial de fútbol, que se iniciará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje del venezolano Alexis Herrera y significó la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante su gente de cara a la cita mundialista.

Además de Messi, los otros goles del campeón del mundo, los anotaron Julián Alvarez, quien fue autor de la apertura en el marcador, Nicolás Otamendi -de penal-, Dominic Chanda, en contra y en el final Valentín Barco.

El partido comenzó con un marcado dominio por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni y esto se vio plasmado en el minuto 4 del partido. Ya que ante la mirada de miles de espectadores, Messi puso un excelso pase para Julián Alvarez y con una definición rasante puso el primer tanto de la noche. Posteriormente, Argentina continuó atacando, con algunas ocasiones de riesgo para seguir ampliando el marcador.

Ante esto, los capitaneados por el diez nacional, circularon la pelota por todos los sectores del campo de juego y realizaron una presión hacia la defensa del visitante. Quienes debían forzados a optar por tirar balones largos hacia la defensa albiceleste.

Luego del primer gol, el conjunto nacional mantuvo su tenencia del balón con más firmeza, impidiendo que los jugadores de Zambia pudieran atacar. Esto los obligó a replegarse constantemente en su zona e impedir que los laterales argentinos quieran pasar al ataque.

Con la Albiceleste dominando en todos los puntos del encuentro, en el minuto 43 llegó el momento tan ansiado por todos los presentes en la Bombonera. Ya que Lionel Messi agarró la pelota fuera del área, desbordó a sus rivales y con una fina definición al primer palo del arquero puso el segundo gol y bajó una lluvia de aplausos; se fueron los primeros 45 minutos. Con dos goles (uno de Julián Alvarez y otro del máximo goleador de la Selección Argentina).

Sin modificaciones entre los futbolistas argentinos, comenzó la segunda mitad a puro fútbol. En este sentido, la selección continuó bajo la misma tendencia que se venía dando, mucha posesión en la mitad de la cancha para atacar a Zambia con velocidad.

En uno de esos ataques, (a tan solo cinco minutos de iniciado el complemento) Messi puso un pase aéreo magistral para Almada y luego fue derribado en el área rival. A partir de ello, todos los flashes apuntaron al capitán, pero el 10 le cedió la ejecución a Otamendi y de penal convirtió el tercer gol.

Luego del tanto nacional, Scaloni decidió comenzar a realizar cambios en el equipo, por lo que ingresaron Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Nicolás González.

A los 20 minutos, Argentina seguía atacando por las bandas y luego de una buena jugada colectiva, Enzo Fernández probó un fuerte disparo que fue contenido por Willard Mwanza. Minutos más tarde (24¨), Almada ingresó al área visitante y luego de realizar una pared con Barco, ejecutó un disparo que se desvió en Dominic Chanda e ingresó al arco, marcando así el cuarto tanto.

En el tercer minuto de descuento, Valentín Barco recibió un gran taco de Nicolás González y definió bajo, aunque su remate se desvió en un defensor y superó al arquero rival, para el 5-0 final.

Así, Argentina se impuso en los dos amistosos que disputó en esta fecha FIFA, había vencido a Mauritania por 2-1, y se despide de su gente a 72 días del inicio del Mundial 2026, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México.