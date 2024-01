Milei defendió una posible inflación de 30%: "Es un numerazo"

El presidente Javier Milei expresó que, si la inflación de diciembre es de 30%, sería "un numerazo", porque "veníamos para 45". Lo dijo a la vuelta de su viaje a la Antártida, tras el cual también defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó hace algunas semanas y el proyecto de ley ómnibus, con 664 artículos, que envió al Congreso.

En diálogo con Radio Mitre, el Presidente declaró: "Si usted viera cómo venían los números de la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, y que eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual. Si usted llega a ver un número de 30, significa que el laburo que estamos haciendo es monstruoso".

"Si es 30, es un numerazo. Lo que quiero decir es que es un espanto pero lo que digo es que veníamos para 45. Si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, significa que logramos abatir un tercio de la inflación en un mes y que la dinámica anual la bajamos en dos tercios", siguió Milei, quien remarcó: "Igual es un desastre inflacionario. Es lograr que algo que venía de 45 vaya al 30. Tienen que sacarlo a pasear en andas a (Luis) Caputo".

Además, cuestionó a quienes no respaldan el DNU y el proyecto de ley ómnibus. "A otros gobiernos que se dedicaron a recortarnos libertades, a meternos la mano en el bolsillo, no hubo resistencia alguna de la casta política", criticó el primer mandatario. "El DNU está vigente. En estos días empiezan a salir las distintas reglamentaciones. Estoy confiado en que la ley va a pasar, pero es un proceso que hay que negociar. No negociamos nada, sí aceptamos sugerencias para mejorar", añadió.

SE MUDA A OLIVOS ESTE LUNES

El Presidente confirmó que desde este lunes vivirá en la Quinta de Olivos. "Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que mis mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza. O sea, son demasiado grandes: hay uno que mide dos metros, Milton. Y pesan más de 100 kilos. Y la casa que podríamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás. Y esos materiales son importados y como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición estoy en la cola esperando que lleguen los materiales", explicó.

Además, adelantó cómo será su dinámica de trabajo y qué días irá a la Casa Rosada: "No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos. Voy a ir los martes y los jueves (a la Casa Rosada), que son los días que estamos teniendo reuniones de gabinete".