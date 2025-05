Milei: "Macri debería entender que su momento pasó"

En una entrevista con A24, Milei calificó el resultado en la Ciudad como "inapelable" y se mostró confiado en el futuro de su partido: "Vamos a dar otro batacazo en la provincia de Buenos Aires", afirmó el mandatario.

Milei también arremetió contra el PRO y el kirchnerismo, afirmando que "proponen lo mismo" y abrió las puertas de LLA a aquellos que "quieran abrazar las ideas de la libertad".

Las críticas más duras estuvieron dirigidas a Mauricio Macri, a quien Milei instó a "entender que su momento ya pasó". El presidente reiteró sus comentarios previos, calificando a Macri de "llorón" y "chico de cristal", en referencia a la polémica por un video generado con inteligencia artificial.

Milei minimizó la controversia, describiendo el video como "humor de redes sociales" y acusó al equipo de comunicación de Macri de "operar con bajo nivel". Además, responsabilizó a Macri por la campaña de Silvia Lospennato, calificándola de "pésima candidata".

"Las palabras graves las dijo él. Yo no ataqué de forma personal, pero si me golpean, me voy a defender. No voy a quedarme callado mientras me ensucian", sentenció Milei.

Sobre un posible acuerdo entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires, Milei aseguró que "está avanzando por fuera de Macri", mencionando la participación de su hermana, Karina Milei, y otros actores clave como Diego Santilli y Cristian Ritondo. "Tal vez Macri tenga que asumir que su momento político ya pasó", concluyó el presidente.