Misión imposible 8: Sentencia final

Tras lo acontecido en “Misión Imposible: Sentencia Mortal”, la IA experimental que se ha convertido en el villano de la historia, sigue activa y cuenta con el apoyo del malvado Gabriel en el mundo de los cárnicos. Por suerte, Ethan Hunt y su equipo tienen la llave que les podría dar el control de la Entidad, algo que les obligará a arriesgarse para eliminar a esa IA que se oculta en un submarino ruso hundido, y que representa una amenaza directa para la misión y la estabilidad global.

En enero de 2019, Tom Cruise anunció que la séptima y octava película de la saga iban a filmarse consecutivamente y que Christopher McQuarrie escribiría y dirigiría ambas. Los planes para cambiaron más tarde, en febrero de 2021. Poco después se anunciaron los miembros del elenco que regresaban y los nuevos; además, Lorne Balfe, que había compuesto la banda sonora de dos películas de la saga, volvió a componer la banda sonora de la película, aunque Balfe luego abandonó la producción y fue reemplazado por Max Aruj y Alfie Godfrey. El rodaje comenzó en marzo de 2022 en el Reino Unido junto con otros lugares de rodaje, tales como Malta, Sudáfrica y Noruega. Esta es la cuarta entrega en ser dirigida por McQuarrie.

La serie de películas está basada en la ficción televisiva del mismo nombre iniciada en 1966 y tuvo su debut en pantalla grande en 1996. La historia sigue a Ethan Hunt en sus misiones como parte del equipo principal de la IMF. A diferencia de su antecesora en la TV, esta franquicia optó por tener un protagonista en vez de diversos personajes principales. Al respecto, Tom Cruise es reconocido por interpretar buena parte de sus escenas de acción. El actor prepara su cuerpo para ellas. Además, disfruta al asumir ese tipo de riesgos, aun teniendo la opción de contar con dobles que puedan cubrirlo. Su reputación como una de las primeras figuras de la industria del cine ha crecido debido a este tipo de decisiones.

Cruise asume este tipo de escenas como un asunto personal. Lo más probable es que el actor sea consciente de que buena parte de su reputación se basa en este tipo de momentos, en los que la audiencia reconocerá que no se trata de un doble, sino del propio intérprete asumiendo los riesgos. Por otro lado, estas son justamente las que le dan sentido a la franquicia. “Mi meta desde pequeño era hacer cine y viajar”, dice. “Y no solo ser turista, sino trabajar en ese mundo y entender su cultura. A través de mis películas, he podido tener eso. Es un privilegio que nunca he dado por sentado. Es mi pasión entretener al público, y siempre lucharé por los grandes teatros y ese tipo de experiencia para todos”.

Título original: Mission: Impossible: Dead Reckoning, Part Two

Género: Acción, espionaje, suspenso

Origen: USA

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 2 horas 49 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Director: Christopher McQuarrie

Guionistas: Erik Jendresen y Christopher McQuarrie basados en caracteres creados por Bruce Geller

Productores: Tom Cruise, Christopher McQuarrie

Música: Lorne Balfe Fotografía: Fraser Taggart

Montaje: Eddie Hamilton

Reparto:

Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis/White Widow), Holt McCallany (Bernstein), Simon Pegg (Benji Dunn), Pom Klementieff (Paris), Nick Offerman (Sydney), Angela Bassett (Erika Sloane), Ving Rhames (Luther Stickell), Shea Whigham (Jasper Briggs), esai Morales (Gabriel), Henry Czerny (Eugene Kittridge)