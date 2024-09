Misterio por la muerte de un trader en Villa Carlos Paz

Alrededor de la muerte de Gabriel Enrique Di Noto, un contador y conocido trader de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, hay un fuerte hermetismo, aunque trascendieron algunos detalles de hallazgo del cuerpo dentro de una de las cabañas que administraba en la zona de Villa del Lago.

De acuerdo a la información, la víctima fue encontrada por su padre y estaba maniatado. Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento: ¿lo mataron o tuvo un infarto durante el ataque?

Di Noto, de 54 años, fue hallado sin vida el pasado viernes a las 5 en el interior de una de las unidades del Complejo Refugio Playa Perelli de la que era propietario, ubicado sobre la calle Leonardo da Vinci.

Las fuentes no cerraron la hipótesis del caso en el robo y no descartan que haya habido otro móvil detrás del ataque. Creen que pude ser engañado a través de redes sociales. Sin embargo, no se descarta que el caso sea investigado como un crimen.

Las cámaras de seguridad del complejo registraron el viernes pasado por la madrugada a dos personas que ingresaron al lugar en moto. Luego, entraron a una de las cabañas, redujeron al padre de la víctima y escaparon en uno de sus autos, un Renault Clio.

“El hombre pensó que su hijo había sido secuestrado, pero cuando luego fue para su casa, lo encontró maniatado y muerto”, indicó una fuente del caso al sitio Carlos Paz Vivo.

Además, se investiga si las cuentas del trader fueron vaciadas desde su propia computadora durante el ataque, aunque la versión no fue confirmada oficialmente.

Según el portal La Voz, Di Noto era una persona muy conocida en Carlos Paz y entre sus actividades se destacaba como trader, analista financiero e inversionista. En su perfil de Instagram, además, destacaba su participación en el complejo turístico. Este domingo sus restos fueron despedidos en una importante sala velatoria de la zona.