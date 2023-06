Morena Rial dice que su papá la echó por culpa de Agustina Kämpfer

Tras revelar que actualmente no se habla con su padre, debido a que sus últimos conflictos en Córdoba molestaron mucho a Jorge Rial y fueron justo después de haber superado el fuerte episodio cardíaco. "Sos más densa y cabeza dura que él”, le lanzó Ángel de Brito, ante lo cual Morena agregó picante: "Escuchame, yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kämpfer".

Cuando le preguntaron qué fue lo que pasó en ese momento, la hija del periodista contestó: "Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón". Sin embargo, cuando De Brito quiso explicarle el nuevo estilo de vida de Kämpfer y sus "buenas vibras", Rial respondió enfática: "Malas vibras tiene, y si lo digo por acá es muy fuerte".

Morena Rial estuvo como invitada a LAM (América), donde habló del dramático momento que atravesó Jorge Rial, su padre, tras el infarto que sufrió y que casi le cuesta la vida. Pero en medio de la charla, reveló que están nuevamente distanciados. "Es el abuelo de mi hijo, pero no lo quiero ver", indicó.

“No nos llevamos. Está todo bien, él es el abuelo de Francesco. Si lo quiere ver, lo va a ver. Ahora no lo ve mucho porque está enfermo”, indicó, para luego explayarse sobre el motivo del nuevo conflicto: “De Colombia me vine antes porque él supuestamente se venía en un avión sanitario con la novia”, dijo sobre el alta que recibió su padre, quien regresó a Argentina desde Bogotá solo en un avión sanitario. Mientras que María del Mar Ramón, pareja del periodista, viajó por otro medio.

Pero tras la vuelta, todo se complicó entre ellos y Morena se sinceró: “No tengo diálogo a día de hoy”. Y explicó: “Cuando yo me fui a Córdoba esos 15 días se armó todo el quilombo del hotel, de San La Muerte, las velitas y mi papá se enojó”, recordó la joven de 24 años, que protagonizó un escándalo policial después de que los encargados de un reconocido hotel las denunciaron a ella y a unas amigas de realizar una suerte de rito donde habrían quemado hasta las cortinas. Y sumó: “Igual a él no le gusta que yo vaya a Córdoba; ese es un gran problema porque yo amo Córdoba; entonces nos vamos a pelear siempre”.