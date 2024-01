Morena Rial quiere ver presa a su mamá

Morena Rial atraviesa su peor momento financiero junto a su hijo, Francesco, y personal, el cual se solucionará en la Justicia. Así lo informó su abogado, Alejandro Cipolla, quien además de revelar que la joven no tiene casa para vivir, está próxima al juicio contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva, por violencia infantil. Sin embargo, la mujer se encuentra desaparecida y no hay cómo ubicarla.

En comunicación con Crónica HD, Alejandro Cipolla proporcionó información sobre la denuncia judicial y los conductores del ciclo lo comunicaron en vivo.

"Silvia D'Auro supo ser la esposa de Jorge Rial, la mujer con la que hace años no podemos dar de ninguna manera, no aparece en los medios de comunicación", introdujo Lío Pecoraro, acerca de la mujer que More Rial acusa de "tortura y dejación".

"Silvia D'Auro ataba, quemaba y encerraba a Morena. Está desaparecida", anunciaba la placa roja con la que se tituló el delicado tema. De esa manera, el presentador reveló que el letrado "la quiere ver presa por pedido de Morena Real. Cipolla manifiesta que en marzo presentará todas las pruebas para demandar a Silvia D'Auro".

"La justicia la quiere notificar y no se sabe cuál es la dirección", agregó. En ese contexto, pasaron el video de archivo de hace algunos años, cuando en "Flor de tarde", Morena le contó a Flor de la V cómo fue su infancia: "Silvia me sentaba en frente de la tele de la cocina, me ponía 'Cuestión de peso' y me decía que yo iba a terminar así", relataba Rial, a la vez que dejó en claro que no la llamaba "mamá" y que para ella Silvia "estaba muerta".

Mientras, Jorge Rial se encuentra en un viaje de trabajo por México, por lo que no brindó declaraciones, aún, sobre la actualidad de su hija. Pero la prioridad de Morena está enfocada en su madre adoptiva, de quién no se conoce dónde se encuentra y la Justicia la notificará en marzo próximo.

"El doctor Cipolla manifiesta que no corta la feria judicial para que no quede cajoneada la causa", precisó Fernando Piaggio y que el abogado le comentó que a la demandada podrían penalizarla hasta con "10 años de prisión", tras efectuarse el juicio correspondiente.