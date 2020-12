Municipales disidentes de la conducción gremial cortan ruta

Son aproximadamente doscientos, todos de planta permanente, están liderados por José Avellaneda, delegado del sector Rentas y bloquean el acceso norte desde las nueve de la mañana de este martes demandando un incremento salarial del 40 % y el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, entre otro reclamos.

El corte es total porque varios camioneros bloquearon sus unidades y formaron contrapiquetes.

Además, alrededor de las 10.30 se produjo un incidente cuando un chofer de la flota pesada impidió el paso de un auto particular.

El conductor del vehículo liviano igualmente intentó pasar y golpeó la rodilla del camionero sin que le causara lesiones, por lo que hubo una escena de pugilato no concretada gracias a la intervención de otros camioneros.

Los manifestantes vienen discrepando desde hace varios meses con la conducción del gremio que los nuclea (SOEMCO) cuyo secretario general, Julián Carrizo, declaró que firmaría un acuerdo con el intendente Fernando Cotillo si éste ofrece un aumento salarial del 20 %.

Voceros del grupo disidente dijeron que no aceptarían una propuesta que no surja de una asamblea de afiliados, algo que es improbable que ella se concrete ya que desde hace varios meses no hay reuniones de este tipo por las medidas preventivas al COVID 19.

Llegado el mediodía, no se había producido ninguna apertura temporaria de la Ruta 3, en tanto personal policial se mantiene a distancia de los manifestantes aguardando directivas que podrían emanar del Juzgado Federal que tiene asiento en esta misma ciudad.