El incidente se registró en horas de la noche de domingo en el barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia.

Escapaba de la policía y se le cayó un revólver

Personal del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), realizaba tareas preventivas en ese sector urbano cuando detectó a dos individuos que se hallaban en actitud sospechosa en la esquina de las calles Bajo Caracoles y Beltrán.

Al ver la llegada de las motocicletas policiales, uno de ellos emprendió la huida pero tropezó a los pocos metros, cayendo al suelo al tiempo que los uniformados que lo perseguían observaron que le desprendía un objeto metálico que ocultaba entre sus ropas,

constatándose que se trataba de un arma de fuego tipo revólver.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del sujeto (del cual no se suministró identidad) y al secuestro del arma, dando inmediata intervención a la División Comisaría Tercera, que se hizo cargo de las actuaciones correspondientes.

En el informe de prensa oficial se destaca que “el accionar policial se enmarca en los operativos de prevención que se desarrollan de manera constante en la localidad”.