Nacha Guevara contra Susana Giménez: "ella es lo que es gracias a la Argentina"

Nacha Guevara disparó filosa contra Susana Giménez por sus reiteradas críticas al país y sentenció: "Ella es lo que es gracias a la Argentina".

En diálogo con Marcelo Polino para Polino Auténtico: Íntimo (Radio Mitre), la prestigiosa artista cuestionó a la diva de los teléfonos por sus dichos sobre la Argentina. "A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas", expresó Nacha.

"Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. 'Se ganó la plata en Argentina y se fue a Uruguay'. ¿Vos qué mirada tenés de eso?", le preguntó Marcelo. "Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse 10 tapados de visón, no sé; que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta", sentenció Guevara.

En reiteradas oportunidades, Susana Giménez fue crítica con la Argentina y el Gobierno de Alberto Fernández, aun viviendo en Punta del Este, Uruguay. A mediados de 2022, por ejemplo, la famosa arremetió contra el Gobierno e instó al pueblo argentino a que se levantara. "Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!', eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así", lanzó La diva de los teléfonos indignada en "Baby en el medio" (Radio Rivadavia).