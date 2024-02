Nacho Torres durísimo con Santiago Caputo: "Miran mucho Peaky Blinders"

Nacho Torres le pegó a Santiago Caputo en medio de la guerra con Javier Milei y confirmó el rechazo que genera el Grupo Marlboro en el sistema político.

"Miran mucho Peaky Blinders, no saben laburar", dijo el gobernador de Chubut en una entrevista acalorada con LN+, en donde Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Rossi hacía lo imposible para dejar bien parado a Javier Milei.

En una suerte de examen de una hora con el trío nocturno del canal, Torres debió responder los likes y retuits del Presidente que le leían en vivo.

Promediando el final de la entrevista, el chubutense pareció extenuado de la mecánica y arremetió contra Caputo, el factótum del algoritmo de Yrigoyen que preocupa a las mentes más racionales del gabinete.

"Les gustan las fotos con el pucho apagado", dijo Torres y no hizo falta que nombrara a Caputo, que desde que empezó el gobierno acumuló medio centenar de fotos con cigarros sin ignición en la explanada de la Rosada. La bronca con Caputo no es sólo por los ataques que reciben los políticos por Twitter, sino por la negociación de la ley ómnibus que encaró de malos modos el líder del Grupo Marlboro.

La Política Online reveló en exclusiva que los Peaky Blinders de Caputo pugnan por monopolizar la comunicación del gobierno, a veces en busca de intereses crematísticos como en el caso de YPF, Nación Seguros y Anses.

Pero Milei, que dice que Caputo es más que un riñón de su cuerpo, le abre el juego a otras tribus como la de Los Adornis, que estrenó equipo esta semana, y la banda del Counter de Los Iñakis que recibió un fuerte golpe con la invasión de los trolls de Cerimedo al Salón de la Mujeres tapiado con cartapesta.

“Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos”, ratificó Nacho Torres.