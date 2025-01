No hubo romance: él solo iba a tomar el té con ella

En medio de la controversia y sorpresa del espectáculo nacional, un exasistente de Fátima Flórez ha destapado lo que podría ser una de las grandes farsas mediáticas de la actualidad: su supuesto romance con el presidente Javier Milei.

Durante una participación explosiva en LAM, Ángel, quien sirvió como estilista y asistente personal de Fátima, reveló impactantes detalles que han dejado a la opinión pública perpleja.

Ángel trabajó estrechamente con Florez durante un año, tiempo en el que fue testigo de múltiples artilugios que, según afirma, la actriz utilizaba para manipular a la prensa a su favor. Sorprendentemente, comentó que durante su trabajo con la humorista, nunca percibió señales auténticas de una relación romántica entre ella y el mandatario Milei.

Esta revelación cobra especial relevancia considerando la notoriedad con que se había presentado dicha relación en los medios. El asistente, que ahora busca justicia debido a una deuda económica significativa con Fátima, presentó varios reclamos laborales en los que acusa a la actriz de haberle prometido trabajo y pago hasta marzo de 2025, promesas que luego quedaron incumplidas.

Según el joven, este incumplimiento de contrato y el desprecio al que fue sometido lo llevaron a tomar la decisión de exponer sus vivencias en uno de los programas más vistos del país. Durante su testimonio con el conductor Ángel de Brito, relató encuentros en el departamento de Fátima donde Milei apenas tomaba un té, sugiriendo así que cualquier vinculación más allá era un simple teatro.

"No... Tomaba el tecito Javier y se iba... La relación no existió, Fátima estuvo siempre sola", expresó el ex asistente de Fátima respecto a lo que él veía de la relación romántica que llevaban Fátima y el presidente Javier Milei. Además expresó que lo del famoso acolchado manchado es "mentira. Lo hace todo Fátima".

Los apuntes de Ángel incluyeron referencias a conocidos incidentes del supuesto romance, desmitificando escenas que él asegura fueron meros métodos de Fátima para permanecer bajo los reflectores y generar espectáculo.

Esta afirmación contradice directamente lo que Florez ha manifestado en repetidas entrevistas, donde detallaba su relación con Milei con un tinte de intimidad que ahora parece ser pura invención.