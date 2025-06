Nuevo cruce entre Lemoine y Pagano: "¿vamos a rinoscopia juntas?"

Los fines de semana suelen encender los ánimos en redes sociales, los cruces a veces son irónicos, en ocasiones duros, y a veces violentos, una circunstancia que si se trata de funcionarias públicas resulta un espectáculo poco feliz.

Lo cierto es que este sábado los ya habituales roces entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano escalaron desafíos de "mostrá el ADN de tu hijo", hablaron de "fideicomisos", "traiciones", promesas de amores y hasta Pagano la desafío a su colega de bancada libertaria en Diputados a "¿cuándo vamos y nos sometemos a una pericia psicofísica y rinoscopia juntas? Te animás...?”...

Todo comenzó cuando la periodista le dijo a la influencer: “Muy simple, yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Lilia Lemoine te desafío, ¿vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia, ¿te animás?”.

Lemoine contestó: “Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante, porque de lo contrario perdés el fideicomiso...”.

Esa respuesta enfureció a Pagano, que respondió con un extenso posteo que empezó diciéndole "lacra" a su colega libertaria, agregando "la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada”.

Pagano agregó: “Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos.... Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenes óvulos inseminados de "un hombre del poder’ congelados, ni tampoco le pedí a un chico de 22 años que me embarace y desconozca la paternidad como hiciste vos, encima prometiéndole a cambio un proyecto de ley 'para que se quede tranquilo’ de que nadie lo obligaría a reconocer a ese eventual hijo”.

Faltaba más de la carga de Pagano a Lemoine: “Usas tu banca en tu beneficio propio, ridícula, y encima te crees que aportaste algo a que Milei sea presidente cuando estuviste bien escondida en la lista y en la campaña".

"Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad”, indicó Pagano, señalando "en mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuido, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer. Hubo uno solo que sí te quiso, y lo traicionaste. Y al ‘amigo’ que te ayudó lo ensuciaste por tener cámara de TV”.

Y cerró: “Estás donde estás porque no saben qué hacer con vos… Lo del fideicomiso ni idea, pero presenta las pruebas porque si no tenés vos que hacerme una denuncia penal, ya que ambas somos políticamente expuestas, ¿no? Y no esquives la cola a la jeringa, ¿cuándo vamos al hospital público y nos sometemos a la pericia psicofísica y rinoscopia ambas?”.