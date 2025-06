"Nunca fui amante de Alberto Fernández"

Sofía Pacchi publicó una fuerte carta contra la ex primera dama, a quien le pidió que se retracte de sus acusaciones. “Con Fabiola éramos hermanas”, afirmó.

La ex asesora Sofía Pacchi ha emitido una declaración pública rechazando categóricamente las acusaciones que la vinculan con actos de extorsión. Se trata de una respuesta a una serie de mensajes que aparecieron en una conversación que tuvieron Fabiola Yañez y el ex presidente Alberto Fernández, sobre un dinero que habría recibido.

Según las afirmaciones de Pacchi, ella nunca ha solicitado ni se le ha ofrecido dinero a cambio de faltar a la verdad, injuriar o difamar a nadie. En sus palabras, se trata de una “operación miserable” que busca desprestigiarla, afirmando que quienes la acusan pueden estar proyectando sus propias faltas.

“Quiero decir con absoluta seguridad que estoy sufriendo una operación miserable por la que se pretende hacerme pasar por extorsionadora. Acaso se dé aquello de ‘el ladrón cree que todos son de su misma condición’. Nunca he pedido ni me ha sido ofrecido dinero para faltar a la verdad y mucho menos para injuriar o difamar a persona alguna”, señaló en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Pacchi negó rotundamente cualquier implicación financiera con el ex presidente y su ex esposa.

“CONFIANZA ABSOLUTA”

Además, desmintió los rumores sobre una supuesta relación sentimental con Fernández, subrayando que su interacción con él se limitó al ámbito de su amistad con Yáñez.

“Jamás fui amante del ex presidente ni tuve relación sentimental alguna. Sí he compartido diversos momentos en el estricto marco de una amistad con Fabiola Yáñez y si alguna vez acepté reunirme con ese señor fue a pedido suyo para que reconsidere retomar la amistad con su esposa y para que ‘la ayude’“, continuó.

En cuanto a su relación con Yáñez, Pacchi describió una estrecha amistad en la que llegó a considerarla “hermana”. Cabe recordar que era la secretaria privada de Yáñez, lo cual definió más como un compromiso de vida que como un empleo.

“Nos dispensábamos una confianza absoluta que transitaba por los rincones más íntimos y sensibles de ambas. Fui su secretaria privada, manejaba su agenda de primera dama y su actividad personal. Mi trabajo era de absoluta entrega las 24 horas y eso para mí no era un trabajo, sino un compromiso de vida con una amiga del alma”, expresó.

En ese sentido, Pacchi solicitó que la ex primera dama se retracte inmediatamente de las acusaciones en su contra, amenazando con emprender acciones legales si no se cumpliera su petición. “Lo vivido con y por ella forman parte de un arcón de hermosos recuerdos y otros no tanto que guardo y guardaré solo para mí”, sostuvo.

NUNCA SUPO DE GOLPES

En octubre pasado, la mujer, que se definió como la “ex amiga” de Fabiola Yañez, remarcó en su declaración ante la Justicia en la causa por violencia de género que se le abrió al ex mandatario Fernández que ambos “tenían una relación tóxica”.

“Mientras fuimos amigas, que fue más o menos desde que comenzó su relación con Alberto, a mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas”, dijo Pacchi en su declaración, a la que accedió Infobae, y que duró cerca de dos horas y media ante el fiscal federal Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py.

En tanto, contó cómo conoció a Yáñez y a Fernández y sobre la fiesta en Olivos durante la pandemia aclaró que nunca tuvo una relación sentimental con el ex presidente. “Jamás fui amante de Alberto Fernández. Que se diga eso me lastima a mí y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso, como la filtración de la foto de la fiesta de Olivos”, declaró.