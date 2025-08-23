Ocho barrios de Comodoro siguen sin agua

La rotura aún no fue reparada y otros dos barrios registran baja presión. No hay horario confirmado de normalización.

Este sábado continúa el corte de agua en algunos barrios de Comodoro Rivadavia debido a las tareas de reparación que se realizan en el subacueducto Arenal–Ciudadela, donde se detectaron averías que afectan el normal funcionamiento del sistema.

La interrupción del suministro alcanza a los barrios Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Km. 17 y Km. 18. Desde el área de Saneamiento de la SCPL informaron que aún no hay un horario estimado para la restitución del servicio.

En paralelo, se indicó que los vecinos de los barrios Km. 8 y Próspero Palazzo podrían experimentar baja presión en sus conexiones domiciliarias como consecuencia de las maniobras operativas que se llevan adelante.

Personal especializado trabaja en el lugar para resolver la situación lo antes posible. Desde la cooperativa aseguraron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.