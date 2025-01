Omar Narváez realizó un entrenamiento al aire libre en Playa Unión

Con el clima veraniego y la belleza natural de la costa atlántica, el excampeón mundial Omar Narváez, con su grupo de trabajo y alumnos, se trasladó a la zona del Anfiteatro de Playa Unión, para realizar una demostración de la rutina diaria que comúnmente realizan en el gimnasio de la escuela de boxeo que funciona en la ciudad de Trelew.

Antes de iniciar la rutina de trabajo el destacado entrenador dialogó con Prensa de Chubut Deportes.

“Teníamos ganas de venir con los chicos para hacer algo diferente al aire libre aprovechando este hermoso verano, se están dando días lindos, el aire y el mar de fondo y la idea es que los chicos tengan esa distracción de trabajar e incentivarlos a entrenar. Tengo un lindo grupo de entre 16 a 27 años entre chicas y chicos y también algunos de 7 años. Queremos mostrarles a los jóvenes que se animen a practicar este hermoso deporte que es el boxeo y vean que la escuela está trabajando de buena manera. Le agradecemos a Chubut Deportes que siempre está presente con nosotros dándonos una mano en lo que sea”.

“La idea es hacer dentro de poco un festival de boxeo, vamos a encontrar el lugar y donde se pueda hacer lo haremos. La idea es que pelee Junior de fondo profesional, así mostramos una propuesta diferente a la gente”, adelantó.

Consultado sobre quienes lo acompañaban en esta movida veraniega comentó “hoy además de mi familia, estamos con un grupo de chicos jóvenes, de San Julián (Santa Cruz) vinieron a prepararse conmigo, Kimey Pérez, campeona nacional de los Evita y Máximo Cáceres, que es parte del seleccionado cadete juvenil y desde hace años trabaja con nosotros, Isaías Acosta, campeón nacional juvenil, bronce mayores que está trabajando con nosotros, Junior Narváes, que va a ir por su segunda pelea como profesional y es parte de la élite mayor de la selección, Ian Nárvaez que también es parte y anoche trabajó en la estiba en el puerto y hoy está entrenando, eso muestra a los jóvenes que el que quiere puede. También están las hermanas Colín, que se están iniciando. Alesio Contini junto a Isaías Acosta que a fin de año ya están debutando como profesionales y antes quieren hacer su último nacional de mayores que se va realizar pero todavía no está confirmado el mes y después de ese evento se suman al equipo con Junior como profesionales”, aseguró.

FESTIVAL

“A fines de febrero o principios de marzo en Trelew, Rawson, Playa Unión, Comodoro o Madryn, donde nos den el apoyo para hacer el evento, estará haciendo el fondo profesional Junior y su segunda pelea como profesional. Después tiene fecha para el 22 de marzo en Casino Buenos Aires televisado por TyC Sports y en abril otra pelea importante en Buenos Aires también, algo que seguramente ya se va a dar a conocer. La intención es meter la mayor cantidad de peleas antes de fin de año e ir por el título argentino en supermosca o gallo. Esto es un trabajo de todos los días, sumar un granito de arena y tener los chicos siempre motivados. Por eso hoy estamos acá, al aire libre, porque les hace bien salir de la rutina y el encerramiento del gimnasio”.

JUNIOR SUEÑA EN GRANDE

También el gran proyecto del boxeo chubutense, Junior Narvaes, charló unos minutos con Prensa de Chubut Deportes

“El año pasado trajo mi debut, un sueño, un objetivo grande que tenía desde que arranqué en este deporte y este año viene cargado de ilusiones esperando seguir haciendo experiencia en el ámbito profesional y poder hacer una pelea en la zona con mi gente ya sea en mi ciudad o en mi provincia. En marzo tenemos fecha en Buenos Aires y nos estamos preparando de la mejor manera”.

“EL SUEÑO ES SER CAMPEON MUNDIAL”

“De ahora para adelante lo que todo pibe sueña es ser campeón mundial, por ahora queremos foguearnos, ranquearnos y después sí ir por el sueño máximo. Por suerte tener a mi papá de entrenador no me genera ninguna mochila, las comparaciones siempre van a estar, pero tratamos de que esa confianza que tenemos en el día a día en casa, llevarla al gimnasio, hablar las cosas, como nos sentimos, como estamos. Él es alguien que entiende de ser deportista, de ser un boxeador, así que nada, tratamos de sacar la mayor ventaja, como tengo la confianza entre hijo y padre, tiene que ser de entrenador a boxeador, él ya las paso como boxeador y me va a saber ayudar, no tengo dudas”.