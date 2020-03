Ordenan colocarle una tobillera a Tablado tras ser liberado

Fabián Tablado, quien fuera condenado a 24 años de prisión por asesinar de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, fue liberado la semana pasada y en las últimas horas la Justicia determinó colocarle una tobillera electrónica para controlar que no se acerque a su exmujer y sus hijas.

Este miércoles la jueza de Familia N°2 de Tigre, Silvia Sendra, ordenó que se le coloque una tobillera electrónica a Fabían Tablado, para controlar que no viole la perimetral que le prohíbe acercarse a menos de 300 de su ex mujer y sus hijas mellizas.

Tablado quien fue condenado por homicidio simple porque en 1996 asesinó de 113 puñaladas a Carolina Aló (en esa época no existía la figura de femicidio) y el último viernes recuperó la libertad tras cumplir su pena, había sido denunciado por su ex Roxana Villarejo por violencia de género.

La magistrada, antes de que Tablado recuperara su libertad de la Unidad 21 de Campana, le había notificó que tenía una perimetral por el potencial peligro que podía representar para su ex mujer y sus hijas de 11 años mellizas.

El fiscal consideró necesario evaluar si Tablado representaba un peligro para sí, para terceros y, en especial, para su ex mujer Roxana Villarejos, con quien se casó estando preso en 2007 y a quien amenazó de muerte-lo que le valió en 2013 una segunda condena-, y sus hijas.

Los resultados de la pericia de la Justicia fueron remitidos entonces a la magistrada Silvia Sendra, quien a modo de recaudo emitió la restricción perimetral para que Tablado no pueda acercarse a menos de 300 metros de la casa de su ex y sus hijas y tampoco del establecimiento educativo al que asisten, por un plazo de 45 días.

La resolución de la jueza y que le fue notificada a Tablado en la cárcel de Campana antes de ser liberado, también dispone que Villarejos asista a la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar de Tigre para que el organismo le dé “pautas de alarma y cuidado” y la incluya en el programa “Alerta Tigre SMS”.

"No soy solo lo que hice, soy una persona", dijo Tablado el viernes pasado al salir de la prisión. Además aseguró que "todos los días" siente "culpa" por lo que hizo. "Siempre me preguntó por qué la maté", agregó.

Cuando le preguntaron por qué asesinó a su novia de 113 puñaladas, contestó: “Siempre me lo pregunto. No encuentro respuesta. No sé qué decir”. Dijo ser “muy consciente” de lo que provocó y, cuando le preguntaron si ya había “pagado” por lo que hizo, respondió: “Nunca voy a haber pagado en mi interior, en mi conciencia”.