Othar recibió a la delegación de la Región de Aysén

El intendente Othar Macharashvili recibió este viernes en el municipio al gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana, en el marco de la Expo Turismo 2025. Durante el encuentro se abordaron temáticas alusivas al turismo, la conectividad y la colaboración comercial, fundamentadas en las políticas de integración entre Argentina y Chile. De la reunión participaron también la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, el administrador regional, Néstor Mera; los consejeros regionales, Julio Rossel y Arcadio Soto y la cónsul de Chile, Daniela Briones.

El intendente consideró “altamente positivo” el encuentro, ya que se trata de la continuidad de gestiones que se vienen desarrollando con el vecino país, en lo que se hace a la vinculación empresaria, de destinos turísticos y de conectividad. “Esta vinculación es realmente importante y en este sentido las puertas de Comodoro están abiertas, lo que queda de manifiesto con la presencia de Aysén en la Expo Turismo”, sostuvo el intendente.

INTERCAMBIO EN CRECIMIENTO

Asimismo, Macharashvili hizo mención al intercambio concretado desde el inicio de su gestión, al señalar que “tenemos mucho para aprender. Es un gran trabajo y vamos a avanzar en la consolidación de las relaciones y en el fortalecimiento de programas conjuntos. Debemos poner en agenda acciones que agilicen la conectividad, tanto terrestre como aérea, porque apuntamos a fortalecer el puente con Chile como región, como provincia y como un polo de servicios, tanto en lo que respecta a la economía como a lo sanitario, cultural y deportivo”, cerró

Por su parte, el mandatario la Región de Aysén, Marcelo Santana, consideró la reunión como “muy fructífera” e indicó que “es muy importante la conectividad para la integración comercial y social entre nuestros pueblos. Por ello, vamos a hacer los esfuerzos para que ese puente aéreo se pueda restablecer y en eso haremos gestión en conjunto con la Intendencia de Comodoro”.

“Para la integración entre los dos países, el buen estado de la infraestructura vial y de la conectividad son muy importantes, tanto para los argentinos que van hacia Chile como viceversa”, expuso el funcionario y detalló que “durante la reunión también conversamos de la estrategia energética en común como pueblos patagónicos y la necesidad de políticas que integren estas visiones”.

En el marco de una nueva edición de la Expo Comodoro Turismo, el gobernador de Aysén puntualizó que durante la misma “tenemos presencia con empresas de la región de Aysén que se encuentran participando de la ronda de negocios, y también con un stand en la feria para mostrar la oferta que se caracteriza por los parques nacionales y por la Carretera Austral, entre otros atractivos”.