Otra vez palos y gases contra los jubilados

A una semana de la represión policial que sufrieron quienes marcharon para pedir que se mantenga la ahora vetada ley de Movilidad jubilatoria, miles de jubilados –y militantes políticos que acompañan su causa- volvieron a manifestarse este miércoles, ahora con el Congreso vallado y un importante dispositivo acorde a las expectativas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y nuevamente recibieron palos y gases.

"La señora ministra, ¿cuánto gasta en los gas pimienta que hacen mal a la salud, que dejan secuelas y un montón de juicios al Estado?", señaló a C5N Carmen, una docente jubilada de Morón que participó de la marcha de la semana pasada y volvió al Congreso este miércoles.

"Milei nunca dijo que nosotros los jubilados éramos 'la casta'. Es un mitómano, un perverso porque saca los remedios para que la gente se muera antes. Es el peor Presidente de la historia argentina", sentenció la docente, que tiene 30 años de aportes y no llega a fin de mes con su jubilación, aún con el bono de $ 70.000 anunciado para septiembre.

"Sentí una gran indignación porque es como pegarle a un bebé, es denigrante lo que están haciendo. Si vos ves el Congreso... Si Alfonsín, Illia, Chacho Jaroslavsky... o Néstor ven esto dicen 'pero, ¿esto es democracia?', están masacrando al pueblo argentino. Este tipo es un payaso con los payasitos al lado. Argentina no se merece esto", expresó otro de los manifestantes al referirse a la represión aprobada por Javier Milei en la marcha anterior.

"No es un payaso Milei", terció una señora en la marcha de los jubilados frente al Congreso, y agregó que el Presidente "es un muñeco que está representando a muchos intereses internacionales para terminar lo que es el pueblo argentino en lucha".

"No me alcanza la jubilación pero estoy acá por otros, a los que les alcanza menos que a mí. Es realmente un atropello esto de que haya vetado la Ley de Movilidad Jubilatoria que nos iba a dar $ 17.000 nada más, mientras que ya perdimos 20% más del poder adquisitivo desde que está él. Pero además es inconcebible que los diputados que dicen ser de la oposición sigan apoyando a este Gobierno que está en contra de la primera infancia, de los jubilados y de los que no pueden comer", sentenció.