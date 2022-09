Pagliaroni dijo que Bullrich llegó a Chubut para "romper JxC"

La presidenta del PRO nivel nacional, Patricia Bullrich, arribó a la provincia el pasado domingo donde se reunió con funcionarios del partido como Ignacio Torres y sus declaraciones de "acabar con las mafias" para cambiar a "Rawson, Chubut y Argentina" crearon polémica en el ámbito político provincial. Es que justamente las pronunció en un municipio que gobiernan sus socios de la UCR en la persona de Damián Biss.

En relación a lo expresado, habló el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Manuel Pagliaroni, quien en FM El Chubut expresó que "creo que Bullrich ha venido con la clara intención de romper Juntos por el Cambio en la provincia. Fue una provocación al radicalismo y a su presidente e intendente de Rawson, Damián Biss", manifestó.

Según el diputado provincial, la capital chubutense "hace tres años estaba devastada y una gestión radical le ha dado un cambio importante: el pago al día de los salarios de los empleados, funcionamiento del transporte, recolección de residuos y el inicio de la obra de la planta potabilizadora que hace décadas Rawson estaba esperando".

"No sé qué panorama le habrán contado a Bullrich. Esto no ayuda a conformar la coalición de Gobierno", concluyó Pagliaroni.

En tanto, quien fuera senador nacional entre 2009 y 2015 y luego titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, consideró que “Bullrich es una mujer que se ha vuelto de lo más rancio conservador”.

Agregó que “no creo que con lo que dice y hace esté trabajando para fortalecer a Juntos por el Cambio. Vino a Rawson, una localidad gobernada por el radicalismo; hace un discurso diciendo animémonos a ganar así mejoramos y empezamos a mejorar el país, la provincia y Rawson y habla de mafias como si estuviera el gobierno de la ciudad de Rawson metido en alguna mafia”, comentó en diálogo con El Comodorense Radio.

En este marco, agregó que “esto no podemos tomarlo en silencio, sobre todo de una mujer que aceptó a la violencia como método para hacer política. No nos olvidemos que sus orígenes están con los montoneros y una mujer que ha estado en casi todos los palcos presidenciales, es decir una mujer que se ha vuelto de lo más rancio conservador. Creo que es una mujer que no aporta a la política”.

Asimismo, sostuvo: “Ella vive hablando de una corrupción que es evidente; yo la he denunciado muchas veces. Los ladrones son todos malos, no hay buenos ni malos y si para ella esto es una mafia que diga qué es lo de las autopistas, la entrega de molinos eólicos o la formación de la minería”.

Por último, dijo que en la convención de marzo de 2015 “defendí en Gualeguaychú una alianza porque era necesario lograr un cambio en el país y venía gobernando el mismo partido hace más de 12 años, pero lo hicimos en el entendimiento de que el radicalismo iba a tener protagonismo en las decisiones del gobierno y no lo tuvo. Macri dijo tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años y empezó a tener posiciones políticas que para mí van en contra de lo que históricamente el radicalismo ha defendido. Fui el primer radical que se fue de ese gobierno y tengo mis dudas si coincidiremos en la elaboración de un programa para hacer una alianza”.