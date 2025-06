Para el abogado Dalbón es una "venganza del poder"

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, difundió un comunicado en el que repudió enérgicamente la condena judicial contra la exmandataria. En sus declaraciones, calificó el fallo como “una de las decisiones más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia” y aseguró que se trata de una “venganza del poder” articulada a través del sistema judicial.

“Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno”, afirmó Dalbón y agregó que la sentencia responde a una construcción “basada en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente”. Desde su perspectiva, se ha vulnerado el debido proceso, ignorando principios jurídicos fundamentales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad.

En ese sentido, el abogado denunció que la condena se produjo sin pruebas directas ni indirectas; sin una descripción clara del hecho punible, y que el tribunal actuó sin independencia ni imparcialidad. Además, advirtió que el caso excede el ámbito judicial y responde a un objetivo político: “proscribir a Cristina”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Gregoriodalbon/status/1932538825756078457&partner=&hide_thread=false Comunicado.



Como abogado de Cristina Fernández de Kirchner, denuncio ante al pueblo argentino y la comunidad internacional una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983.

Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió… pic.twitter.com/WlakTowp6r — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 10, 2025

Dalbón también señaló que el fallo representa una violación de compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos, y anticipó que el equipo legal recurrirá a diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Corte Penal Internacional, entre otros.

“La historia ya la absolvió”, expresó el letrado, quien concluyó el comunicado con un mensaje de apoyo a la exmandataria: “Cristina no está sola. No está vencida. Donde no hay justicia, habrá lucha”.