Para Rial, Susana "es una gran devoradora de la ignorancia"

"Para mí, la gran diva es Mirtha. Más que Susana. Porque Mirtha es un ejemplo. Susana, no", había lanzado comparando a ambas conductoras y estrellas indiscutidas de la televisión argentina.

“Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve porque decir eso es hablar de todos nosotros. ¡No me gusta! Mirtha tiene 95 (años) y sigue laburando, se la bancó en la pandemia, lo respetó, no puteó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no fue antivacuna, no puteó al país...", siguió Rial en una nota con LAM.

Susana fue consultada al respecto de los dichos del conductor y su respuesta fue más que contundente: "Que se vaya a la mierd... Mirá Rial", lanzó Su en “Intrusos”, haciendo el gesto de “fuck you”.

Lejos de calmar los ánimos, el conductor arremetió nuevamente contra la diva: "Susana es una gran devoradora de la ignorancia", sostuvo al aire en “Argenzuela” por Radio 10.

"Me encanta Susana. Tenemos una relación de amor-odio. La manito… Es una caricatura de ella misma. Se transformó en caricatura a partir de sus declaraciones, cada vez está más lejos de ser lo que era y ojalá aprenda algo de Mirtha Legrand. Me causó mucha gracia”, declaró.

“Conociéndola, cuando se vea no le va a gustar. Me sorprendió mucho, no me molesta ni me enoja. Susana es un ente inimputable e imputeable. Me alegra sacarla de los cabales, alguien lo tiene que hacer, sino se la está llevando de arriba. Será mi tarea todos los días encargarme de ella”, agregó en Radio 10.