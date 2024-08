Parpadea dos veces si estoy en peligro

C+/ CINE EN COMODORO

En su gala de recaudación de fondos, el multimillonario tecnológico Slater King conoce a la camarera Frida y saltan chispas. Él la invita a unirse a él y a sus amigos en unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Es el paraíso. Las noches salvajes se mezclan con los días soleados y todo el mundo se lo pasa en grande. Nadie quiere que este viaje termine, pero empiezan a ocurrir cosas extrañas y Frida empieza a cuestionarse su realidad. Algo va mal en este lugar. Tendrá que descubrir la verdad si quiere salir viva de esta fiesta.

A lo largo de su carrera, Zoë Kravitz ha demostrado su versatilidad y talento como actriz en una variedad de proyectos notables. Ha interpretado papeles memorables en “The Batman”, donde encarnó a Catwoman, así como en “Divergente” y “Big Little Lies”. Su presencia en la serie “High Fidelity” y en la exitosa “Mad Max: Furia en el Camino” ha consolidado su posición en la industria del entretenimiento. Ahora llega a los cines “Parpadea Dos Veces”, su primera película de como directora. Sin duda un reto en su carrera profesional donde contó con el apoyo de Channing Tatum.

Este proyecto cambió la vida de la actriz, ya que debido a que Tatum fue elegido como el actor protagonista, pudo surgir el amor entre la pareja. Tatum ya ha hablado en alguna ocasión sobre los consejos que le dio a Zoe a la hora de dirigir. Entre ellos, uno de los más importantes, es que no protagonizara la misma película que dirigía. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Tatum dio algunos detalles sobre “Parpadea Dos Veces”. “Interpreto a alguien un poco más oscuro de lo que he interpretado antes. Nunca he interpretado a un personaje como este. Daba miedo hacerlo, porque dará que hablar. Creo que la gente querrá hablar de ello. Ese es el objetivo, en cierto modo. Está destinado a perturbar”.

A Kravitz le ha costado bastante sacar a la luz su primera película como directora. Desde que el proyecto naciese bajo el nombre de “Pussy Island”, han pasado tres años entre cambios en el guion, casting y por supuesto, su propia agenda abultada como intérprete. Pero por fin y tras el cambio de título a “Parpadea Dos Veces” llega a los cines con Channing Tatum como un villano sin escrúpulos. “Yo estaba buscando a alguien que nunca antes hubiera interpretado un personaje oscuro”, ha declarado Kravitz. “Es emocionante ver a alguien que ha interpretado principalmente al chico de al lado, al buen chico, al interés amoroso, todo eso. Sentí, incluso antes de conocerlo, que él era feminista y que no tenía miedo de explorar esa oscuridad”.

CINE COLISEO (29 de agosto al 4 de septiembre):

19:00 Hs. PARPADEA DOS VECES (2D doblada)

Título original: Blink Twice

Género: Thriller psicológico

Origen: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 1 hora 42 Min. Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Zoë Kravitz

Guión: E.T. Feigenbaum, Zoë Kravitz

Producción: Bruce Cohen, Zoë Kravitz, Garret Levitz, Tiffany Persons

Fotografía: Adam Newport-Berra

Música: Chanda Dancy, Gabriel Garzón-Montano

Montaje: Kathryn J. Schubert

Reparto:

Naomi Ackie (Frida), Channing Tatum (Slater King), Kyle Maclachlan (Rich), Adria Arjona (Sarah), Alia Shawkat (Jess), Geena Davis (Stacy), Haley Joel Osment (Tom), Christian Slater (Vic), Simon Rex (Cody)