Piden destitución de la fiscal y detención del conductor

El pedido fue entregado en la Fiscalía de Rawson este viernes por Liliana Guerra, madre del joven que perdió la vida el lunes 18 de enero, cuando fue embestido en la ruta Playa Unión-Rawson por un vehículo cuyo conductor manejaba alcoholizado.

No solo solicitaron la renuncia de la fiscal, sino también que se agilicen los trámites de la causa para que se detenga a Nicolás Suganuma, autor del hecho que ya anticipó su intención de radicarse en Buenos Aires.

Guerra directamente dijo –según Radio 3- que “siempre de parte de la fiscal Florencia Gómez hay una excusa; hay un “porque”; un “no se puede” y un que “no se debe”. La verdad es que la fiscal Gómez está cometiendo demasiados errores para algo que es muy obvio, que es que tendría que estar detenida esta persona y no lo está”.

Además, agregó “los movimientos que hubo esa noche fueron muy raros; que llegara la fiscal, que no se hicieran las pericias en su momento; que no habían testigos; que no había cámaras. Y sí las había; por supuesto que las hay, por supuesto que hay testigos y por supuesto que declararon… entonces se pide la destitución”,

La madre de la víctima indicó: “es todo muy raro porque uno está acostumbrado a ver películas en televisión en las cuales todo se valla y nada se toca, y nadie se puede acercar. En este caso, al otro día del accidente, a las 5 de la mañana, ya se estaba transitando. Había unos conos, pero no había una cinta que cerrara nada. Tampoco señalizaron donde el cuerpo de mi hijo estuvo tirado; no marcaron donde esta persona (por Suganuma) gira y quiere escapar y luego vuelve para atrás”.

Al ser consultada sobre el paradero de Suganuma, el médico recién recibido que manejaba en estado de ebriedad cuando embistió a su hijo, el cual se dirigía a trabajar al puerto de Rawson, Liliana Guerra expresó: “Me da mucha bronca y ni siquiera el ministro Massoni entiende por qué no está detenido. ¿Cómo puede ser que tenga libre albedrío de poder irse a donde quiera? Hasta donde tenemos entendido este personaje está escondido en una chacra de la zona. Sus familiares han cerrado los locales que tenían abiertos para evitar ataques, los cuales en ningún momento van a suceder, ya que nosotros no somos gente violenta”.

También indicó que tienen miedo de que se vaya y criticó a los investigadores de la causa ya que “ni siquiera el celular le confiscaron. Y ahí hay muchas pruebas porque él se ha comunicado con amigos o no sabemos con quién en el momento del accidente. Fue muy rápido el movimiento de demorarlo y dejarlo en libertad; es algo muy raro; pasan cosas raras acá y las queremos aclarar porque no podemos estar viviendo en una niebla de justicia. Necesitamos las cosas claras”.