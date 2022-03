Piden expulsar de Suiza a la supuesta novia de Putin

El nombre de Alina Kabaeva, excampeona mundial de gimnasia artística, comenzó a resonar después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania ya que fue señalada como la supuesta novia del presidente ruso Vladimir Putin y madre de sus hijos más pequeños. Luego de que los rumores indicaran que se encontraría escondida en Suiza, un grupo de activistas rusos, bielorrusos y ucranianos pidieron juntar firmas para que sea expulsada de ese país.

A través de la plataforma Change.org, la también ex integrante del Parlamento ruso fue comparada con la esposa de Adolf Hitler y se exige que sea extraditada como parte de las sanciones a Rusia. "Por favor, reúnan a Alina 'Eva Braun' Kabaeva con su 'führer' Vladimir" es la frase que encabeza el escrito.

"La opinión pública acaba de saber que la figura política y mediática de la ex atleta Alina Kabaeva se está escondiendo en el país como consecuencia de las sanciones impuestas a la Federación Rusa. Es la favorita del dictador delirante y criminal de guerra que ha atacado Ucrania", añade la petición que cuestiona la tradicional imparcialidad suiza ante los conflictos bélicos.

“Por primera vez en la historia moderna, Suiza violó su neutralidad, lo que ni siquiera hizo frente a la Alemania nazi en el siglo XX, y se sumó a los castigos contra Putin y su entorno", recuerda en referencia a la posición del país helvético de congelar los activos de una lista de oligarcas y empresas rusas a fines de febrero.

"¿Por qué siguen acogiendo a ella y su familia mientras Putin está destruyendo la vida de millones de personas?", se cuestiona el escrito que, por el momento, tiene más de 60 mil firmas y busca alcanzar las 75 mil, para convertirse en una de las solicitudes más votadas de la plataforma web.

Se cree que ex medallista olímpica, quien tiene nacionalidad suiza, y los niños que habría tenido con el líder del Kremlin estarían escondidos en un chalet privado, propiedad de un amigo leal a Putin, cerca de la frontera con Francia. Según el medio Page Six, la ex deportista y modelo usaría diferentes pasaportes, "volaría en jets privados y no se arriesgaría a viajar con su propio nombre".

Kabaeva, que en su carrera participó en catorce mundiales y ganó dos medallas olímpicas, es propietaria de varios terrenos y departamentos. Además, fue presidenta de la junta directiva del National Media Group, un conglomerado de medios que controla varios periódicos y canales de televisión en Rusia.

De todas formas, tanto su relación con Vladimir Putin como su actividad empresarial actual son ultrasecretas. El romance habría comenzado en 2008, cuando Putin aún se encontraba casado con Liudmila Pútina, madre de sus hijas Mariya y Yekaterina. En este tiempo, ninguno de los dos jamás confirmó ni negó el vínculo.