Italia quedó afuera ante Bosnia, que jugará su segundo Mundial

La “Azzurra” perdió por penales 4-1 y verá por TV su tercera Copa del Mundo consecutiva. Canadá, Qatar y Suiza serán los rivales de los bosnios en el Grupo

La ausencia de la selección de fútbol de Italia de ‌la Copa del Mundo continuará tras la ‌derrota este martes por 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia en la final de una de las llaves del repechaje de la UEFA, después de un empate 1-1 en los 120 minutos de juego.

Italia, cuatro ‌veces campeona mundial, no participa en el máximo torneo de la FIFA desde 2014, cuando justamente Bosnia jugó el que hasta ahora era su único Mundial.

Italia tuvo un comienzo perfecto, con Moise Kean adelantando al equipo en el minuto 15, pero la expulsión de ‌Alessandro Bastoni cuatro minutos antes del descanso reavivó las esperanzas del equipo local.

Bosnia empató a 11 minutos del final gracias a Haris Tabakovic para extender las acciones.

En la tanda de penales, tanto Pio Esposito ‌como Bryan Cristante erraron sus remates, mientras que los bosnios no fallaron para repetir su victoria en la misma ‌instancia de la semifinal contra Gales.

En la fase inicial del Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, Bosnia estará en el ‌Grupo B, donde se medirá con Canadá, Qatar y Suiza.