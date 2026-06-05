"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera"

El DT de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló con la prensa de cara al amistoso de este sábado con Honduras, que le servirá de preparación para la Copa del Mundo.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dialogó con los medios de comunicación presentes de cara al primer amistoso de la fecha FIFA ante Honduras. Dicho encuentro se desarrollará este sábado en el estadio Kyle Field (Texas, Estados Unidos) a las 21.

Scaloni brindó su primera conferencia de prensa desde suelo norteamericano, donde no faltaron las condolencias por la muerte del músico argentino Carlos Alberto Solari.

El DT santafesino no fue ajeno al clima de conmoción nacional y comenzó la charla con los periodistas enviando un sentido mensaje de respeto ante el fallecimiento del máximo ícono del rock local, antes de meterse de lleno en la exigente realidad del plantel campeón del mundo.

Antes de responder cualquier pregunta estrictamente futbolística, Scaloni se tomó un momento para expresar el sentir de toda la delegación albiceleste por la muerte del Indio Solari: "Primero mandarle condolencias a la familia, para Argentina es una pérdida importante. Estamos dolidos. Desde acá, las condolencias", manifestó con tono de respeto.

Con respecto al partido de este sábado, el técnico aseguró que “va a atajar Juan Musso mañana”, mientras que “seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”.

El DT agregó que “puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”, entre los arqueros, y comentó que su idea es “darle minutos a los chicos”.

Acerca de los amistosos, el DT afirmó que intentarán plantear los partidos, ante Honduras este sábado y frente a Islandia el próximo martes 9 desde las 21:30, sabiendo que “algunas cosas” pueden servir para preparar el debut ante Argelia.

Además, el pujatense puso paños fríos al asegurar que “la fase de grupos hay que jugarla”, dándole importancia a la misma a pesar de que los rivales, en la previa, no sean los más duros, y sentenció: “ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar”, idealizando que el combinado nacional llegue a la última fecha de la fase con la clasificación garantizada.

Además, Scaloni afirmó que el capitán Lionel Messi se encuentra "bien" de la lesión y jugará "algunos minutos".

"Leo (Messi) viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo y eso ya es importante, ya no está totalmente diferenciado", afirmó Scaloni.

Messi sufrió 10 días atrás una sobrecarga muscular jugando para el Inter Miami en el triunfo 6-4 frente a Philadelphia Union en la MLS.

"(Messi) viene bastante bien e incluso puede ser que forme parte de alguno de los partidos, algunos minutos. Veremos si en este o en el ‌otro, pero está bastante mejor y eso nos da tranquilidad", añadió.

"Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

Si bien este aviso, se supone, excede a Messi, lo cierto es que hay varios futbolistas tocados, como Nicolás González, Cristian Romero, Nicolás Paz, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Julián Alvarez y Leandro Paredes. "En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas", expresó el santafesino y completó: "La semana que viene será importante para exigirlos (a los lesionados) y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar".

Asimismo, justificó la confección de la lista y confesó que no llamó a los que se quedaron afuera del corte por una cuestión de respeto: “No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Siempre pensamos en el bien del equipo, dejando de lado el corazón”.

Con respecto a la supuesta presión por defender la corona, Scaloni dijo: ”Argentina siempre va de animadora a cualquier Mundial. No cambia por haber sido campeón, esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo. No vamos a traicionar nuestra línea de juego".

Argentina, actual campeona del mundo, enfrentará este sábado a Honduras en Texas, mientras que el martes jugará con Islandia en Alabama.

El Mundial, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, se jugará del 11 de junio al 19 de julio. En la primera fase, ‌Argentina estará en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.