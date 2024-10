Pidieron 7 años de prisión para L-Gante

La fiscalía pidió este viernes una condena de siete años de prisión para Elían Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, por tres hechos que incluyen la privación ilegal de la libertad de un vecino de General Rodríguez y las amenazas a una mujer.

Ante el Tribunal en lo Criminal Nº3 de Mercedes, el representante de la fiscalía, Adrián Landini, enfatizó: "El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas".

Por su parte, la querella, conformada por los abogados Leonardo Sigal, Pablo Becerra y Rodrigo Avendaño, pidió ocho años de prisión efectiva por amenazas calificadas por arma de fuego, "entendiendo la carencia de antecedentes penales por parte de Elián Valenzuela y sumando los agravantes correspondientes".

Asimismo, Sigal aseguró que recibió una serie de amenazas por parte del entorno del músico: "Acordate que tenés un hijo de 12 años. Renunciá a la causa", fue alguno de las intimidaciones que recibió.

Luego de un cuarto intermedio, la defensa del cantante pidió su absolución. La sentencia saldrá el 28 de octubre a las 12.

“ESTOY ACA PORQUE NO QUISE PONER DINERO”

El músico aprovechó su intervención frente al juez de la causa para ratificar su inocencia: "Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor si fuera así verídico, el resto tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

Además manifestó estar "muy enojado por haber llegado hasta acá" porque él se dedica a otras cosas, pero aseguró de forma irónica: "Ahora estoy muy interesado en estudiar derecho".

"No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia", concluyó L-Gante, vestido nuevamente de traje y corbata.

El músico está imputado por "amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado", tras las denuncias de Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi.

Ambos aseguraron en su declaraciones que el cantante los había mantenido privados de su libertad después de haberlos amenazado tras una discusión a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Torres aseguró que el cantante lo amenazó a él y a toda su familia con un arma, aunque Passi no pudo afirmar que estuviera armado.

Sin embargo, el amigo y supuesto chofer de L-Gante, Emanuel de Marco, quien también está detenido por el delito de "privación ilegítima de la libertad", aseguró: "Había mucha tensión y Elián efectuó un disparo que asustó a una de las chicas. Disparó a través de la ventanilla del acompañante".

Además, Osorio, uno de los policías que vio al músico en su camioneta mientras llevaba en su camioneta a Torres y a Passi y mantuvo un pequeño diálogo aquella madrugada, afirmó que se sintió intimidado por Valenzuela.