Pipo Cipolatti y la serie de Fito Páez: "Prefiero ver un documental de Landriscina"

Días después de haberle pegado un palito a Fabiana Cantilo por haber abandonado Los Twist, Pipo Cipolatti habló sobre "El amor después del amor", la serie que cuenta la vida de Fito Páez.

A través de un audio, el músico se contactó con el periodista Juan Etchegoyen y dio su opinión sobre la ficción. “No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”, empezó diciendo el ex integrante de Los Twist.

Y luego, se refirió finalmente a las declaraciones de Cantilo: “Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga”.

Esta declaración de Pipo surge después de los dichos de Fabiana Cantilo que luego salió a explicar que no estaba enojada con la serie. “Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, no estoy enojada”, aseguró la intérprete después de hacer público su enojo.

En primer término, Cantilo había confesado que en la serie habían mezclado todo y algunas cosas que contaba la biopic no habían sucedido.