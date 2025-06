"Podrán encerrarme, pero el modelo económico va a fracasar"

A través de un posteo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Cristina Kirchner volvió al centro del debate político con una crítica contundente al gobierno de Javier Milei. Con su característico tono directo e irónico, la expresidenta desmenuzó los datos del Balance Cambiario recientemente publicado por el Banco Central y alertó sobre el creciente deterioro de la economía real.

“Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’… Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter presos a todos… pero hermano… los dólares se van y las inversiones no llegan”, escribió CFK en el arranque del mensaje que rápidamente se viralizó.

La exmandataria puso el foco en cinco puntos clave:

1. Fuga récord del sector privado: En mayo, el sector privado no financiero se llevó al exterior 3.226 millones de dólares, la cifra más alta desde 2003. Cristina recordó que esto supera incluso el promedio mensual de 2018 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Luis “Toto” Caputo —hoy ministro de Economía— también estaba al mando de las finanzas.

2. El 44% del préstamo del FMI, ya fugado: Si se suman los 5.247 millones de dólares fugados en abril, en solo 45 días el sector privado se llevó el 44% de los 12.000 millones de dólares que el FMI desembolsó recientemente. “Mucho más de lo que yo había dicho el 18 en la Plaza”, ironizó.

3. Inversiones que no llegan: Mientras Milei sostenía que los que fugaban dólares eran “héroes contra la casta”, Cristina le recordó que ahora es él quien está en la Casa Rosada y que el dinero sigue yéndose. Además, afirmó que la inversión extranjera directa desde su llegada al poder tiene saldo negativo de 1.500 millones de dólares, pese al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

4. Balanza comercial perdida por turismo e intereses de deuda: Según CFK, los 25.921 millones de dólares acumulados por balanza comercial desde diciembre 2023 hasta mayo 2025 “se fueron por la canaleta del turismo emisivo (10.476 millones) y el pago de intereses de la deuda (15.737 millones)”, quedando incluso 292 millones en negativo.

5. Dificultades en la deuda en pesos: Finalmente, advirtió sobre el resultado de la última licitación: el 42% de los vencimientos no se renovaron y el Gobierno tuvo que ofrecer tasas por encima de la inflación. “¿Empezará la huida del carry trade?”, se preguntó.

En su publicación, Cristina también apuntó a la situación social: “Ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer… y arriba, los números no te cierran. Ni en dólares. Ni en pesos”.

El cierre fue tan duro como personal:

“Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar. Ya lo vivimos.”

Y agregó una frase que resonó fuerte en redes:

“Milei, ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”.

La publicación generó un fuerte impacto tanto en el ámbito político como económico, en medio de un clima de creciente tensión por la recesión, la inflación persistente y las señales de fragilidad en el frente financiero.