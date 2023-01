Por qué demandó Christian Sancho a Cinthia Fernández 

Cinthia Fernández acudió a sus redes sociales para despacharse contra Christian Sancho después de haber recibido una carta documento de parte del actor. La acróbata y panelista de televisión aseguró que le parece irrisoria la reacción del artista y argumentó que solo le hizo una pregunta sobre un tema que ya era público.

"Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso pero yo te tengo de invitado", comenzó su descargo la influencer en sus historias de Instagram, cargada de bronca.

Fernández reivindicó su derecho a preguntar como panelista en el ciclo Nosotros a la Mañana, del que Sancho formó parte como entrevistado. "Investigo qué se le puede preguntar; yo quiero preguntar sobre un tema interesante que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Y el señor se ofendió tanto que va a mandar carta documento. No sabía que había censura", añadió la madre de Charo, Bella y Francesca. Y sumó: "Fui a consultar a la fuente directa que es su exmujer, quien me pasó un papelito donde la Justicia le pone un provisorio porque según mi fuente no estaría, hasta el mes de noviembre, pagando los alimentos".

"Yo me guío por los papeles que me pasaron, quería saber, por eso pregunté. Porque en el caso que no lo adeudara tuviera la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso lo puso la pregunta? Espero tu carta documento, tranquila, no sabía que siendo panelista no podía preguntar. Voy a tener que ir a estudiar, qué cagada", continuó la celebridad de televisión. Y cerró: "Te pido disculpas por no haber estado. Así te contestamos y te explicamos lo que es la profesión de panelista".