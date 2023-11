Próximos estrenos

7 de diciembre

WONKA

Director: Paul King

Protagonistas: Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins

Fantasía musical sobre Willy Wonka antes de convertirse en el mayor fabricante de chocolate y caramelos del mundo. Su historia plasma los comienzos de un imaginativo joven inventor, que no tardará en convertirse en el famoso y delicioso Mozart del chocolate. El joven se embarca en una misión para difundir alegría a través de sus invenciones, que se convierten en un fenómeno y llamarán la atención del ‹‹Cartel del Chocolate››. La historia de Wonka estará también marcada por su madre y por su amistad con un joven huérfano.

VIERNES NEGRO

Director: Eli Roth

Protagonistas: Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim

En la región de Plymouth, Massachusetts, se toman muy en serio las festividades de Acción de gracias, fiesta originada en dicha región. Se coloca la mesa, llegan los visitantes, se inician las celebraciones. Pero tras un Black Friday en el que se producen disturbios que acaban en tragedia, un misterioso asesino inspirado en la festividad de Acción de Gracias aterroriza Plymouth, en Massachusetts, lugar de origen de la tristemente célebre festividad. Versión en largometraje del celebrado falso tráiler de Eli Roth para el proyecto ‹‹Grindhouse››.

14 de diciembre

LA MALDICIÓN DEL QUEEN MARY

Director: Gary Shore

Protagonistas: Alice Eve, Tim Downie, Joel Fry

Una familia se embarca en el imponente transatlántico Queen Mary durante su opulento apogeo en 1938. Otra familia se embarca en el mismo barco, pero años después, en tiempos modernos. Las cosas toman un giro sobrenatural cuando su hijo desaparece y hallan algo en la piscina del barco, considerada durante generaciones uno de los lugares más encantados de la embarcación y en donde se dice que todavía vaga Mary, el fantasma de una niña que se ahogó allí en 1952.

26 de diciembre

AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO

Director: James Wan

Protagonistas: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II

Al no haber podido derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con su enemigo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias.

4 de enero

WISH: EL PODER DE LOS DESEOS

Directores: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Una comedia musical animada de Walt Disney Animation Studios que invita a la audiencia a visitar el reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista ingeniosa, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star. Juntos, Asha y Star se enfrentan al enemigo más temible de todos, el rey Magnifico de Rosas, para salvar a la comunidad y demostrar que suceden cosas maravillosas cuando la voluntad de una persona valiente se entrelaza con la magia de las estrellas.