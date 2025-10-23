Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

30 de octubre:

BUGONIA

Director: Yorgos Lanthimos

Protagonistas: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Aidan Delbis, Stavros Halkias

Un joven, convencido de que una empresaria es una alienígena infiltrada con intenciones ocultas, la secuestra e interroga en busca de pruebas. Su novia se involucra en el tenso enfrentamiento, mientras un detective privado comienza a seguir el caso, intentando descubrir la verdad detrás del extraño suceso. A medida que las tensiones aumentan, los límites entre la paranoia, la realidad y las verdaderas intenciones de cada personaje se desdibujan, desencadenando una compleja batalla psicológica llena de secretos y dilemas.

HIM: EL ELEGIDO

Director: Justin Tipping

Protagonistas: Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox, Tim Heidecker, Jim Jefferies

Cameron Cade es un deportista que ha dedicado su vida y su identidad al fútbol americano. En vísperas del campeonato anual de fútbol americano profesional, es atacado por un hincha desquiciado y sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera. Justo cuando todo parece perdido, recibe un salvavidas cuando su héroe, Isaiah White, ocho veces campeón y megaestrella cultural, se ofrece a entrenarlo. Pero a medida que el entrenamiento se acelera, el carisma de Isaiah comienza a cuajar en algo más oscuro.

6 de noviembre:

EL SOBREVIVIENTE (THE RUNNING MAN)

Director: Edgar Wright

Protagonistas: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, William H. Macy, Colman Domingo

En un futuro cercano, “The Running Man” es el programa más popular de la televisión: un brutal juego de supervivencia en el que los participantes deben evadir a asesinos profesionales. Cuanto más sobreviven, mayor es la recompensa. Ben Richards, un obrero desesperado por conseguir tratamiento para su hija enferma, acepta entrar al show, manipulado por un despiadado productor. Pero nadie espera que Ben, impulsado por su valentía y deseo de justicia, se convierta en símbolo de resistencia para el pueblo y en una amenaza para el sistema mismo.

DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES

Director: Dan Trachtenberg

Protagonistas: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

En su viaje en busca del adversario definitivo, un joven Depredador marginado de su clan se encuentra con una improbable aliada. Este capítulo de la saga se desarrolla en un contexto futurista. La historia se centra en una protagonista femenina, quien deberá enfrentarse a los temibles cazadores alienígenas que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de la franquicia. El filme no sólo explora su lucha por sobrevivir, sino también su ingenio y determinación frente a adversidades aparentemente insuperables.

20 de noviembre:

WICKED: POR SIEMPRE

Director: Jon M. Chu

Protagonistas: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey

La historia continúa explorando el destino de Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, tras escapar del Mago de Oz. La serie profundiza en la compleja relación entre ambas, marcada por la amistad, la rivalidad y la redención, mientras se acerca el momento de El Mago de Oz. Además, muestra la lucha de Elphaba contra el autoritario régimen del Mago y cómo la llegada de Dorothy a Oz impacta en el equilibrio del reino, desatando eventos que cambiarán para siempre la historia y el destino de sus protagonistas.