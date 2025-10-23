Es una película de terror sobrenatural desde el punto de vista de un perro. Indy acompaña fielmente a su dueño, Todd, a una tranquila casa rural, buscando una vida sencilla lejos del ruido de la ciudad. Sin embargo, pronto percibe que en la oscuridad viven fuerzas sobrenaturales que acechan entre las sombras, poniendo en peligro a su compañero humano. Entre ruidos extraños, presencias invisibles y un mal que está llegando a la casa, el valiente cachorro se convierte en el inesperado guardián. Con valentía, deberá enfrentarse a entidades que lo superan en poder, desatando una lucha por proteger a Todd y mantener intacto el vínculo que los une.

La realización de “Good Boy” representó un desafío sin precedentes que Leonberg y su equipo abordaron con una metodología completamente nueva. “Filmamos durante más de 400 días en el transcurso de 3 años”, explica. “Fue una producción no convencional por necesidad y diseño. Indy es nuestra mascota, así que tuvimos que inventar una forma de hacer cine que abrazara esas limitaciones”. El director detalla que “la mayoría de las películas que incluyen perros tienen dobles, triples o cuádruples del perro principal, para poder hacer una jornada de rodaje completa de 12 horas. Nosotros solo trabajamos con Indy. Mi objetivo era que Indy se comportara y actuara de manera realista, o tan realista como fuera posible dados los eventos sobrenaturales de la película. No está dotado de una voz ni dirigido por pensamientos abstractos, sino por instinto, sensación y razonamiento simple”.

La película tuvo su estreno mundial en el South by Southwest (SXSW) en marzo de 2025, donde el protagonista canino, Indy, ganó el primer "Howl of Fame Award"” de la historia del festival, un galardón pensado para reconocer una actuación animal memorable. El film cuenta con la icónica presencia en el reparto del director, productor y actor Larry Fessenden, referente absoluto del terror independiente, al que hemos visto en películas como “Session 9”, “You’re the Next” o “MaXXXine”.

En su primer fin de semana, “Good Boy” recaudó más de 2,2 millones de dólares en los EE.UU., lo que la convirtió en el tercer mejor estreno en la historia del sello IFC/Shudder. Este logro fue impulsado por una campaña de marketing inteligente que incluyó un tráiler que se volvió viral rápidamente, despertando el interés del público por una trama inusual centrada en un perro. Además, la película ha traído consigo algo más que un éxito cinematográfico. Ha generado un diálogo sobre el uso efectivo de los animales en una narración sin reducirlos a herramientas de comedia o a simples acompañantes del ser humano. Al colocar a un perro en el centro de una historia de terror, se explora la interacción entre lo humano, lo desconocido y las emociones primarias. Este cambio narrativo ha permitido a la audiencia considerar nuevas perspectivas emocionales y cuestionar su comprensión de la empatía más allá de lo humano.

CINE COLISEO

(JUE 23, SAB 25, DOM 26, LUN27 Y MIE 29 DE OCTUBRE) 22:30 HS. GOOD BOY (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (VIE 24 Y MAR 28 DE OCTUBRE)

22:30 HS. GOOD BOY (2D SUBTITULADA)

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Título original: Good Boy

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora 12 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión, dirección y montaje: Ben Leonberg

Guión: Ben Leonberg, Alex Cannon

Producción: Kari Fischer, Ben Leonberg

Música: Sam Boase-Miller

Reparto:

Indy (Él mismo), Shane Jensen (Todd), Larry Fessenden (el abuelo de Todd), Arielle Friedman (La hermana de Todd), Stuart Rudin (Richard)