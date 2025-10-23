Leandro Quiroga presentó "Un vestigio criollo", su nuevo disco con alma patagónica y espíritu folclórico

“Soy de la vieja escuela: me gusta escuchar una obra completa, de principio a fin”, dice entre risas Leandro Quiroga, músico y cantautor de Comodoro Rivadavia, que acaba de lanzar su segundo álbum Un vestigio criollo. El disco, disponible en su canal de YouTube Leandro Quiroga Oficial, propone una mirada patagónica sobre el folclore argentino, con letras profundas y una impronta muy personal.

Durante una entrevista en Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y YouTube @sudestadacines, Quiroga habló de su forma de entender la música, de su nuevo trabajo y de cómo encara la producción artística desde la independencia y la autenticidad. “YouTube es una plataforma al igual que Spotify o Tidal, pero yo no soy mucho de eso. Estoy bastante chapado a la antigua. A mí me gusta sacar todas las canciones juntas, no un single suelto. Me crié con la idea de escuchar el disco entero”, contó.

Aunque reconoce que hoy el consumo musical pasa por las plataformas digitales, Quiroga conserva el espíritu de los músicos que conciben el álbum como una obra integral.

Su nuevo trabajo Un vestigio criollo fue grabado entre Salta y Comodoro Rivadavia, mezclado en los estudios Agua en la Luna por Pablo González, y cuenta con la participación de músicos de ambas provincias. En el primer track, que da nombre al disco, se escucha la voz invitada de Orlando Mayorga en una suerte de recitado poético que introduce al oyente en el universo conceptual del álbum.

“Es una especie de poema que hice como introducción, para dar una expectativa de lo que viene después. Habla de mirar hacia nuestras raíces, de cantar con identidad, con el alma en lo que uno siente”, dijo Quiroga sobre esa apertura.

El músico repasó su evolución artística: “Mi primer disco fue netamente rockero. Este segundo es una interpretación del folclore desde la mirada de alguien que no nació en esa cuna, pero que lo siente. Tiene voces roncas, letras crudas, y una forma de contar historias muy del sur, muy de la realidad que vivimos acá”.

El álbum incluye doce canciones, entre ellas Soy de los que viven los sueños, Vino y algarrobal, Chacarera del barrio y Zamba de resurrección, con un sonido que combina guitarras criollas, bombos legüeros y quenas. “La quena la grabó Iván González, un músico salteño de esos que andan de peña en peña. Le da ese viento particular que necesitaba la canción”, destacó.

“Todo hecho de manera artesanal”

Fiel a su estilo autogestivo, Quiroga grabó, editó y produjo el álbum por cuenta propia. “Hago todo de manera artesanal. Escribo, produzco, edito. Aprovecho todos los escenarios naturales de Comodoro, sobre todo en la zona de kilómetro 20. Todo lo que encuentro acá me sirve para inspirar y representar la canción”, explicó.

El videoclip de Un vestigio criollo también fue realizado en la región y estrenado junto al disco en su canal oficial de YouTube. La portada, a cargo del fotógrafo Víctor Amigorena, muestra una carreta abandonada de la meseta patagónica. “Es una imagen muy nuestra. Le quise rendir homenaje a ese paisaje que habla por sí solo”, contó.

“Cantar con identidad”

Sobre el mensaje de su nueva obra, Quiroga sintetizó: “El disco es una mirada a la herencia de quienes alguna vez cantaron como nosotros cantamos hoy. Cantar con identidad, con el alma en lo que uno siente, es una forma de mantener viva la memoria”.

Con Un vestigio criollo, Leandro Quiroga reafirma su lugar como uno de los cantautores más auténticos de la escena local. Su propuesta combina poesía, folclore, raíces y una mirada profundamente humana sobre la cultura del sur argentino.

Un vestigio criollo – Disponible en YouTube / Leandro Quiroga Oficial

Arte de tapa: Víctor Amigorena

Participan: Orlando Mayorga, Iván González, Giuliano Goytia, Pablo Ferroni y Federico Lamas.