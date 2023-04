Quién es el famoso por el que la China Suárez se arrodilló para pedirle que no la deje

A casi un mes de anunciar su separación de Rusherking, la China Suárez repasó sus historias de amor y reconoció que le rompieron el corazón en dos oportunidades. Una de ellas fue hace varios años y sus seguidores no tardaron en sacar conclusiones sobre el responsable de haberla hecho sufrir.

“Me decía ‘te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad, me hace mal, me dan celos’... Y yo le decía ‘pero cambio’ y esas cosas que uno hace en momentos de desesperación... Me acuerdo que fue durísimo porque me vi arrodillada... fue la desesperación de pensar ‘¿qué hago arrodillada pidiéndole por favor que no me deje?’”, expresó durante una entrevista con Grego Rosello.

Tras una ardua investigación, los seguidores de María Eugenia señalaron a David Bisbal, que conoció a la actriz en 2014, durante las grabaciones del videoclip “Hoy”. El flechazo fue inmediato y no tardaron en ponerse de novios, aunque todo terminó de forma repentina y con sospechas de infidelidad de parte del español. Si bien muchos creyeron que en realidad se trataba de Nacho Viale, el productor quedó afuera del banquillo de los acusados porque habría sido ella quien eligió romper la relación para iniciar otra con Nicolás Cabré, el papá de su hija Rufina.

La China Suárez y David Bisbal tuvieron el primer encuentro en 2014, cuando él la convocó para grabar el videoclip de “Hoy”. El rodaje se desarrolló en el Tigre y quienes estuvieron presentes deslizaron que no podían dejar de mirarse. Impactado con la belleza de la ex Casi ángeles, Bisbal la invitó a cenar y poco a poco todo floreció.

La China Suárez comenzó a viajar seguido a España y la confirmación del romance no tardó en llegar. En aquel entonces ambos ya eran padres y se trasladaban con las nenas para poder disfrutar las salidas familiares. Sin embargo, la actriz descubrió una serie de enemigos que habrían complicado todo: los seres queridos de David, que al parecer no la aceptaban por todo lo que se comentaba de ella en la Argentina.

El final de la pareja llegó en julio de 2015, y varios medios europeos aseguraron que fue por una infidelidad del músico, que habría sido visto muy mimoso con otra mujer en Barcelona, aunque en los programas de chimentos argentinos deslizaron que él se habría cansado de la intensidad de ella, ya que se desesperaba si no le respondía los mensajes.