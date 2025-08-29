Quisieron robar una rueda de auxilio en Km 3

El hecho ocurrió frente al Hospital Alvear, donde personal de Investigaciones sorprendió a los sospechosos mientras sustraían una cubierta de una Ford Ranger.

La Policía del Chubut informó que en la noche del jueves, alrededor de las 21 horas, personal de la División Policial de Investigaciones detuvo a dos hombres que intentaban robar la rueda de auxilio de una camioneta Ford Ranger estacionada sobre la calle Juan Ramón Balcarce, frente al Hospital Alvear, en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia.

Los efectivos observaron a los sospechosos en pleno accionar y de inmediato los detuvieron. Según se detalló, los individuos habían cortado la cadena de seguridad ubicada en la parte trasera del rodado y, mediante el uso de una llave tipo francesa, una pinza común y una pinza tipo alicate, intentaban sustraer la cubierta.

Los detenidos, identificados como M.D.A. y G.B., fueron trasladados a la dependencia policial y permanecerían alojados allí hasta la audiencia de control de detención.