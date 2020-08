Repudio nacional contra médico que pone en duda el abuso sexual contra menores

Se trata de un profesional de Puerto Santa Cruz, Elider Percile, quien fue entrevistado en un programa de radio y tuvo palabras repudiables descreyendo de las denuncias de abuso de menores. "Al abuso lo tengo muy entre comillas. ¿Sabe? No digo que no exista, pero llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan".

Un médico cirujano obstetra de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruzm se transformó este miércoles en protagonista en las redes sociales, pero no precisamente por una buena acción o razón. Elider Pecile, quien forma parte de los equipos de salud del hospital público de esa provincia, fue entrevistado el fin de semana en el programa de radio "Sábados Informales", que se transmite por Radio Nueva Cañadón.

“¿Cuál es su postura frente al aborto?”, preguntó Ariel Aguirre, el conductor del ciclo “Hay muchos caminos alternativos. Yo quiero trabajar con un equipo interdisciplinario. Que venga la mujercita con el problema, que no venga ni su madre ni su abuela ni nadie. Entonces le decimos: ‘Señora, mijita, cuántas personas en el mundo están anotadas para adoptar un bebé y vos tenés uno y lo vas a tirar. Te cuidamos, te tenemos en sábanas de seda, te brindamos todo lo que necesitás, tenés tu hijo y lo regalás, lo donás, lo das en adopción, pero no lo tirés. Ese es el camino correcto’”, dijo el médico.

Y no conforme con eso, redobló la apuesta: “Y si no, el otro camino criminal sería ‘tengo cuatro hijos y no puedo tener éste porque va a ser el quinto'. ‘Entonces señora tráigame uno de los cuatro, lo sacrificamos y tenga este’”.

Pero, además, la entrevista continuó por caminos similares y que fueron llevando a una charla sobre la iniciación sexual de los menores de edad, y las metáforas que utilizó para ellos no dejaron de causar asombro.

"Los varones plantan el rabanito, dejan la semillita y se van. Pero la niñita queda con la semillita y si germina y la niñita tiene 9 años, 10, 12, 13 años... Un caso muy resonante cuando yo estudiaba medicina: una niña de 9 años embarazada. La atendió el profesor de la cátedra y dijo: ‘No. Acá no se hace aborto, acá va a seguir su embarazo y va a tener su bebé‘. Y créame lo que le voy a decir porque es totalmente verdad: tuvo un parto normal”, enfatizó.

- “A ese tipo de edad, ¿no estamos hablando de un abuso de menores?”, preguntó el conductor.

- “Al abuso lo tengo muy entre comillas. ¿Sabe? No digo que no exista, pero llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan... y bueno... aunque ahora está este sistema que es peligroso, porque te agarran con las manos en la masa y no te falta ADN, no te hace falta nada”, lanzó el médico como para "completar" el cuadro respecto de su pensamiento.

Tras la repercusión de la nota, el conductor del programa radial hizo un descargo vía Facebook.

“Mi postura personal es que el aborto debe ser legal y el Estado debe hacerse responsable de una tragedia que ya ocurre y puntualmente me refiero a las mujeres que mueren en abortos clandestinos. La deconstrucción se debe hacer entre todas y todos. El debate sigue abierto: parte de la sociedad piensa como el Dr. Pecile y otra parte no. Todas las posturas deben ser respetadas y ningún lobby mediático, de un lado o del otro, va a modificar mucho los pensamientos de los ciudadanos o ciudadanas. Los abortos clandestinos son un problema de Salud y como tales el Estado debe afrontar una realidad que existe y sigue resultando un flagelo”, apuntó Ariel Aguirre.

REPUDIO GENERALIZADO

El observatorio de violencia contra las mujeres “Ahora sí que nos ven” emitió un duro comunicado repudiando los dichos y aseveraciones del médico santacruceño:

Elider Pecile es un médico cirujano especializado en obstetricia que integra el plantel del Hospital público de Puerto Santa Cruz. En una entrevista radial, no sólo se mostró objetor de conciencia para las interrupciones de embarazos, sino que también dejó en claro que vulnera el derecho a los abortos que son legales desde 1921, manipulando a las mujeres y niñas que intentan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). "A muchas logré convencerlas y tuvieron el hijo", sostuvo quien ha denunciado a mujeres que llegaban con hemorragias producto de abortos clandestinos, estigmatizándolas y criminalizándolas.

Este médicx, según sus palabras, obstaculiza el derecho al parto humanizado y ejerce violencia obstétrica e institucional: "Ahora piden cesárea y ligarse las trompas. Les digo: no, esperá, hacé un parto natural y después te ligás con laparoscópica. ¿Sabés qué me contestó una? No, porque soy dueña de mi cuerpo".

Utiliza el término "semillita" para hablar de óvulos y espermatozoides, minimizando lo que implica un embarazo no deseado o de riesgo para la salud.

Minimiza abusos y violaciones

Además de vulnerar derechos, Pecile descree de los abusos y violaciones a niñas y culpa a las víctimas. Afirmó que "al abuso lo tengo muy entre comillas", porque, "llegado a una intimidad, donde solamente las paredes escuchan...".

Este médico antiderechos ha denunciado a mujeres que llegaban con hemorragias producto de abortos clandestinos, estigmatizándolas y criminalizándolas.

Es importante visibilizar que estos profesionales de la salud tienen estos discursos y actúan vulnerando derechos, sobre todo porque en ciudades más pequeñas estxs médicxs son respetados y considerados como "ciudadanos ilustres", y esta legitimidad les da el poder de violar derechos y atentar contra nuestras vidas.

Les molesta que seamos dueñas de nuestro cuerpo, nuestro deseo y nuestro destino.

A Elider Pelice y todxs los anti derechos les seguimos diciendo: en un mundo justo las niñas no son madres y la maternidad es deseada o no será.

Abrazamos a las cientas de niñas y mujeres que alguna vez se encontraron con un médicx que ejerció violencia institucional y obstétrica hacia ellas.

Nos tenemos.