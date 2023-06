Rial culpó a Ventura por el escándalo con su hija

Mientras Morena Rial lo defenestraba en la televisión, Jorge Rial descansaba lejos de la polémica en España, recuperándose de su infarto junto a su joven novia. De regreso en Argentina, el conductor habló del escándalo ni bien bajó del avión, y lo que dijo provocó fuertes reacciones.

Interceptado por "LAM" en Ezeiza, Jorge Rial dio a entender que el escándalo con Morena Rial es producto de la influencia de Luis Ventura. "No podría hablar nunca mal de mi hija. Solo siento compasión en este momento, y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando. La mayoría del mismo canal en el que trabajás vos", le dijo a la cronista.

"Y lo lamento mucho porque algunos de ellos la conocen y saben que están manipulando a una chica con problemas emocionales", agregó, antes de cerrar el tema, asegurando que "es una manipulación pornográfica de una chica con problemas emocionales. Y uno de los principales manipuladores la conocía, ya no la conoce".

De regreso en el estudio, Ángel de Brito confirmó que el conductor de "Argenzuela" estaba haciendo referencia a Luis Ventura, a quien Morena reconoció como una figura paterna en medio de la guerra mediática con su padre adoptivo.

Finalizando la nota, Rial aseguró que esta semana tiene planeado volver a su programa de radio, que habla con su nieto todos los días y está siempre a disposición de su problemática hija: "Ojalá en algún momento ella termine con esto, se desahogue y veremos que pasa. Todo depende de ella".

"LAM" también habló con el mismo Ventura, quien se distanció de las acusaciones de Rial y volvió a poner sobre él la culpa del escándalo. "Me dijo que las cuidara y resulta que ahora me llega una carta documento", agregó, aclarando que recibió amenazas de tal medida legal que todavía no se concretaron.