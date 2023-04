Ricardo Darín contó el día que Messi le hizo de chofer

Ricardo Darín y Lionel Messi tienen mutua admiración y lo demostraron en más de una oportunidad. El capitán de la Selección argentina lo felicitó por Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que competió en los Premios Oscar 2023 en la categoría mejor film internacional. Y, ahora, el actor confesó durante una entrevista la increíble situación que vivió con el jugador del PSG en plena noche de invierno en Barcelona.

El ganador del Premio Goya al Mejor Actor en el 2016 confesó, en una entrevista en Playroom, el día que el 10 argentino lo rescató de una noche fría en las calles de Barcelona, cuando no pasaba ningún taxi y el hotel quedaba bastante lejos.

“Yo venía de pelearme con unos tipos en una radio, porque medio que estaban enojados con Messi por el rendimiento. Les dije ‘se van a lavar la boca con jabón este fin de semana cuando haga tres goles’ y ese fin de semana hizo tres goles”, recordó Darín.

En aquella noche, el actor de “El secreto de sus ojos”, estaba acompañado por una mujer de prensa de la productora de la película, quien le consultó si era amigo de Messi, pero la charla quedo ahí, en medio del conflicto de no poder volver a su hospedaje. “De la nada, de espaldas en el boulevard escucho ‘¡Ricardo!’. Me doy vuelta y era él, Messi, en una camioneta”, reveló entre risas y confesó que lo llevó con su auto hasta el hotel. Su acompañante no podía creer que la Pulga hizo de su chofer.

La anécdota finalizó con la confirmación de Darín de que el exBarcelona no sabía que estaba en la ciudad catalana, ante la duda de Miguel Granados, conductor del programa de ESPN.

El mensaje de apoyo de Messi después de ver Argentina 1985.jpeg

Ricardo Darín se emocionó al ver que Leo Messi lo había felicitado por Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que competirá en los Premios Oscar 2023 en la categoría mejor film internacional. “Qué gran película Argentina, 1985, con @ricardodarinok y nominada al Oscar. ¡Vamos por el tercero!”, escribió el campeón del Mundo en Qatar 2022, junto a una foto de los protagonistas del film.

Al ver las palabras del Diez de la Selección, el actor no dudó en dedicarle un sentido agradecimiento: “Otra muestra de tu gran generosidad. Emociona tanta sencillez. Siempre fuiste así y te conozco desde que tenías 17, ya se sentía. Leo Messi, ¡gracias!”, publicó Darín en su cuenta oficial de Instagram. En el posteo, incluyó la captura de la historia que compartió el futbolista.

La referencia que hizo Messi a la tercera posibilidad de llevarse la importante estatuilla que entrega la Academia a mejor película extranjera es debido a que la Argentina ya obtuvo dos premios Oscar: uno se lo llevó La historia oficial, en 1986, y el otro, El secreto de sus ojos, en 2010.