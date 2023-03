Robert Pattinson en una reconocida parrilla porteña 

En las últimas horas el nombre de Robert Pattinson fue tendencia en Twitter luego de que una foto del actor en una reconocida parrilla argentina recorriera las redes sociales. El encargado de viralizar la imagen tomada por la usuaria Ailana169 fue fedeebongiorno.

“Robert Pattinson está en la Argentina y pasó por la parrilla Don Julio. Su novia, Suki Waterhouse, se presenta mañana en el Lollapalooza”, escribió el tuitero en la publicación que recolectó miles de likes y retuits. En la foto vemos al actor parado muy cerca de la parrilla del lugar luciendo un pantalón verde, remera blanca, camisa bordó y gorra negra.

El protagonista de The Batman viajó para acompañar a su novia. La modelo, actriz y cantante se presentará en el festival este viernes a partir de las 15:15 en el escenario Samsung. Como era de esperarse, la presencia del actor de Crepúsculo en la Argentina generó furor entre sus fanáticos.

“Necesito que aparezca gente que se lo haya cruzado y me diga si realmente huele a hombre rico”, “Me mata que los famosos que se la dan de vegetarianos vienen acá y terminan en la misma parrilla” y “Mal momento para vivir en Córdoba”, fueron algunos de los comentarios que recolectó el posteo viral.

Aunque se mantienen alejados de las cámaras, Robert Pattinson y Suki Waterhouse comenzaron su relación en 2018. En diciembre de 2022 se mostraron juntos en público de manera oficial durante el desfile de la nueva colección otoño-invierno de Dior que se realizó en Egipto.

Además de hacer música, Suki es una de las protagonistas de la serie de Amazon Prime Daisy Jones & The Six. Durante la entrevista con The Times, la modelo comentó que intentó recibir la ayuda de su novio para mejorar sus dotes actorales.

Mientras que Waterhouse estuvo anteriormente en una relación con el actor Bradley Cooper, Pattinson fue pareja de Kristen Stewart, la coprotagonista de Crepúsculo. Por este motivo, al iniciar su relación, ambos decidieron adoptar un noviazgo alejado de las cámaras.