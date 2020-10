Saladita: "la necesidad de las personas es muy grande"

El secretario de Coordinación de Gabinete del municipio de Comodoro, Gustavo Fita, se reunió este miércoles con los delegados de La Saladita para evaluar los protocolos que permitan la vuelta del paseo informal del Quirno Costa.

Los feriantes propusieron trabajar bajo terminación de DNI, aumentar el personal de seguridad, o que un grupo se presente los viernes y otro los sábados. Todo esto será material de análisis para el Comité de Crisis.

En diálogo con El Patagónico, Ruth torres, delegada de La Saladita, explicó que son más de 500 puesteros los que están esperando una respuesta de la Municipalidad. “La situación no da para más. Hay gente que no está cobrando la jubilación y la única salida laboral que pueden llegar a tener es La Saladita. Están mal económica y psicológicamente porque no pueden cubrir sus deudas”, destacó.

Torres pidió que se les brinde una respuesta a los trabajadores ya que llevan más de 30 días sin poder acercarse al espacio ubicado en el barrio Quirno Costa. “Ya pasaron más de 30 días y nosotros seguimos esperando. La necesidad de las personas es muy grande”, consideró.

Y subrayó que no sólo es gente de la zona sur la que está pidiendo la apertura de La Saladita sino de todo Comodoro. “Tenemos reclamos de todos los barrios porque mucha gente de zona norte llega con sus bolsones de ropa usada. Hoy es necesario que esté abierta La Saladita porque sería el recurso más factible de salir adelante de muchas familias”, afirmó.

“No estoy en contra de las normas, pero se nos hace muy difícil vivir. Hay gente que vive en zonas muy alejadas y no puede instalar sus puestos. Nos dicen que hagamos ferias de ropa en las casas, pero no es lo mismo porque nadie va”, concluyó.