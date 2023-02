Scioli se lanzó con el consentimiento de Alberto y de Cristina

Daniel Scioli se sumó este martes a la lista de aspirantes presidenciales del Frente de Todos con la publicación de una carta en las redes sociales. "Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre", señaló en el texto de redacción cuidada en el que aclaró que "la lealtad será siendo mi hoja de ruta".

El embajador en Brasil conversó previamente tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner y de ambos recibió la indicación de que saliera a caminar a ver cómo le iba. Scioli es de la idea de que Cristina no modificará su decisión de no y respecto al Presidente ya aclaró que sólo se postulará en caso de que él no lo haga. Alberto ya adelantó que hasta mayo no piensa definir su futuro, mientras tanto prevé recorrer el país poniendo en valor su gestión, gira que hoy lo llevará hasta la Antártida.

Scioli utilizó como excusa los supuestos mensajes que le llegan por las redes preguntándole qué hará este año. En la carta destacó la tarea que viene llevando adelante en Brasil, aportando "con espíritu constructivo" como lo hizo en anteriores cargos.

"A veces se confunde moderación con tibieza. ¡Todo lo contrario! Ser moderado es mucho más difícil que ser extremo", sostuvo en un párrafo, casi una declaración de principios. Resaltó el esfuerzo de Alberto "por mantener la unidad con alto sentido de la responsabilidad" y su labor ante la pandemia y la guerra. "Hoy me siento con energía y con fuerza para trabajar aún más por mi país", avisó, revelando sus ganas de postularse.

Scioli aspira a convertirse en algo así como el candidato del Gobierno en caso de que finalmente Alberto dé un paso al costado, como muchos suponen. "El dijo que si había alguien que medía mejor, se bajaba. Daniel cree que puede estar en ese lugar", comentaban cerca del embajador. También es de la idea de que Cristina mantendrá la decisión de no candidatearse a nada este año, algo que publicó El Destape el fin de semana. La fórmula favorita para la vice la conforman Massa-Wado de Pedro. En esa pulseada, Scioli tiene muchas ganas de anotarse. Es de la idea de que el Frente de Todos tiene que armar una PASO fuerte para evitar que la competencia que preparan en Juntos por el Cambio no acapare toda la atención y, por ende, los votos.