Se avanza en la construcción del gimnasio del Bº 30 de Octubre

La obra está en etapa de fundaciones, y los futuros vestuarios, esperando en tres meses poder levantar la estructura principal. Será la mejora sustancial de lo que era el playón del barrio, convirtiéndolo en un espacio cerrado para el desarrollo de múltiples actividades en la vecinal.

Fernando Villegas, director de obras del Ente Comodoro Deportes, confirmó el avance de los trabajos estructurales en la creación de un nuevo gimnasio para la Asociación Vecinal del Barrio 30 de octubre.

La obra se encuentra en etapa fundacional, y se prevé que, dependiendo las condiciones climáticas, se pueda vislumbrar una estructura principal en dos o tres meses, en lo que sería un reacondicionamiento del playón, que pasará a ser un recinto cerrado para la práctica deportiva durante todo el año.

“Estamos en la etapa de fundaciones, en lo que es el muro de contención que será el soporte para las fundaciones de una de las naves que va conformando el gimnasio, y a su vez lo que serán los futuros vestuarios del gimnasio. Esta obra en particular es tradicional de hormigón, donde tendremos dotación de agua, equipos de calefacción, vestuarios, y la parte metálica que será la nave donde estará la cancha de juego del gimnasio”, comentó Villegas.

“Comenzamos ahora, estamos en la etapa de revisar los hierros para poder hormigonar el muro de contención. La idea es aprovechar este buen clima que estamos teniendo para en breve, en estos 45 días poder salir de la etapa de fundaciones, y así poder comenzar a trabajar en los vestuarios”, explicó.

“Teniendo esperanza con el factor climático, estimamos que en 60 o 90 días deberíamos estar parando la estructura principal de la nave. Es una obra de 4 o 5 meses, y luego ya estaríamos trabajando en los detalles, la iluminación interna, armado de la cancha, terminaciones de vestuarios, pero todo depende de salir de la etapa de fundaciones”, aclaró el director de obras de Comodoro Deportes.

“Esto viene del plan estratégico que Hernán Martínez tiene en el área deportiva. Ya trabajamos inicialmente en el gimnasio de La Floresta, fue el primer prototipo, donde hicimos una transformación de un playón deportivo a lo que hoy es un gimnasio. De dimensiones más chicas que un gimnasio tradicional, pero es un lugar en el cual se pueden generar actividades durante todo el año, teniendo en cuenta el factor climático”, expresó.

“Eso es mejorar un espacio que era un playón, que se utilizaba en los días lindos, y ahora pasará a ser un espacio de uso deportivo continuo que trabajará durante todo el año, y que le permitirá a los chicos del barrio tener actividades de todo tipo. Ya no es solamente un playón de fútbol, sino que ahora será un espacio para otras disciplinas bajo techo. Eso brindará mayor inclusión y genera en la comunidad el acercamiento hacia algún deporte, algo que siempre es bueno”, sentenció.