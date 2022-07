La localidad bonaerense de Campana es escenario de escándalo en los últimos días y la protagonista es una maestra de primaria, a la que le piden que deje su cargo debido a que vende contenido erótico en las redes y además se postuló para participar de la nueva edición de Gran Hermano.

Se trata de Miguelina Fredes Sarasola, a quien los padres le adjudican haber dado clases algunas horas para obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver a las aulas. Sin asistir a la escuela, la mujer, de 28 años, usaría su tiempo para crear las imágenes hot y venderlas.

“Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”, se quejó la mujer, en diálogo con TN.

A modo de justificar su licencia, indicó: “Me hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, había expuesto cuál era mi situación. Remarqué que sufría ataques de pánico".

Luego reveló una situación insólita al contar que las madres "se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quién la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.

“Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquiler”, detalló.

Un grupo de amigos la incentivó a sacarse ese tipo de fotos y video. “Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané $70 mil”, expresó la maestra.

“Me gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Es más, quise publicar en otra conocida plataforma, pero aún no pude validar mi identidad. Me gusta aclarar que el contenido es erótico y no porno, aunque no descarto el día de mañana grabar alguna escena explícita. Tengo esa fantasía”, finalizó.