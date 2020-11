Se moviliza el sector de eventos: piden volver a trabajar

Ayer, Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut, veía lejana la posibilidad de una apertura del rubro eventos, por lo menos, en este contexto epidemiológico que atraviesa Comodoro Rivadavia.

Esta mañana, desde el sector marcharán pidiendo que se habilite la actividad y volver a trabajar. Mario Hernández, vocero de trabajadores de eventos declaró - ante La Petrolera- que “el sector está en una crisis general en toda la Argentina” y “la mitad de los salones han cerrado, se han fundido muchas empresas y se han quebrado otras tantas”.

eventos.jpg

En el caso particular de la ciudad, Hernández comentó: “ya no da para más, nosotros veníamos proponiendo no hacer movilizaciones, entendemos que la situación no amerita salir a la calle, pero debemos visibilizar cuántos somos, que somos cerca de cuatro mil personas que hoy estamos afectados y directamente o indirectamente vivimos de esto”.