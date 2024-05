Se presentó el Festival de Boxeo "Héroes de Malvinas" de Sarmiento

Este martes en Lucania Palazzo Hotel se presentó oficialmente el festival de boxeo a desarrollarse en la localidad de Sarmiento este sábado, con once peleas en cartelera, abriéndose las puertas del Gimnasio municipal Nº1 de la ciudad de los lagos a las 20, con entrada gratuita.

En la presentación estuvieron el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez, la secretaria de Deportes de Sarmiento María Melendi, el coordinador deportivo de Sarmiento Marcelino Britapaja, el promotor Vicente Arisnabarreta, los técnicos Juan Alvarado y Vanesa Moreno, además de la boxeadora Morena Morales, entre otros.

En el evento en Sarmiento serán de la partida los comodorenses Ciro García, Kevin Coronel, Ariel Basse, Exequiel Cejas, Morena Morales, Manuel Quevedo, Brandon Rodríguez, Fiorella Lepio y Carlos Aylan, mientras que el semifondo será el duelo femenino comodorense entre la campeona nacional juvenil Aylén Aguirre y Carolina Aravena, mientras que el fondo será entre el comodorense Erik Cheuque y el trelewense Alexander Vivanco.

“Este festival es fundamental para nosotros, porque trae nuevamente el box a la ciudad de Sarmiento”, sostuvo el coordinador deportivo sarmientino, Marcelino Britapaja.

“Esperamos que sea una velada de lo mejor, le pondremos lo mejor para que sea una noche extraordinaria”, agregó María Melendi, secretaria de Deportes de Sarmiento.

“Gracias al Vasco que siempre está haciendo festivales en todos lados. Lamentablemente hacen falta más promotores, pero lo importante es que los chicos se arrimen a los gimnasios, donde le brindamos toda la contención, tanto yo como técnicos como Santana, Pantera, y otros. Vamos a estar siempre preparados para los eventos que vengan”, aseguró Juan Alvarado.

Luego, el promotor Vicente Arisnabarreta, expresó: “Se vienen muchos eventos más. Hoy me confirmaron uno en Río Gallegos, el 14 tenemos uno en Comodoro. Agradecemos a los técnicos por el trabajo que hacen, que es muy bueno. En este evento participará gente de Perito Moreno, Puerto Madryn, Trelew, Río Gallegos, Esquel y de Comodoro Rivadavia. El espectáculo será buenísimo, con peleas equivalentes, habrá tres peleas femeninas. Muchísimas gracias, no me quiero olvidar de recordar, estar con el dolor de esa familia, lo que pasó hoy para Comodoro es muy triste. Acompañamos a esa familia en el dolor, lo que estará pasando, un chico de 17 años que por ir a tomar el colectivo termina perdiendo la vida”.

Finalmente, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, expuso: “Es un momento importante porque una ciudad vecina presenta su festival, con deportistas de nuestra ciudad. Este es el laso que arma el deporte, y demuestra que se pueden hacer las cosas en conjunto”. “Marcar también algo trascendental en los momentos que vivimos. Por qué el deporte es importante, porque tenemos que tratar de bajar ese nivel de violencia que hay. Evitar lo que vivimos hoy, que un chico de la edad de ustedes, que solo iba a la escuela pierda la vida porque otros dos no saben qué hacer. Yo sé que el deporte tiene esa capacidad, de poder generar un ámbito de contención”, remarcó Martínez.

“Por último, decirles que tener gente como el Vasco a nosotros nos compromete, como así tener deportistas y técnicos. Este Estado municipal está comprometido con eso, con errores y falencias, pero con un objetivo claro que es estar al lado de dirigentes, deportistas y promotores. Felicito que el estado municipal de Sarmiento haya tomado el compromiso de cubrir los gastos, para que el evento sea con entrada gratuita. Invertir en el deporte no es un gasto, es una inversión, así que felicito al intendente; esas son las decisiones que hacen que el deporte siga creciendo”, cerró.

Festival de Boxeo “Héroes de Malvinas” en Sarmiento

Fecha: Sábado 25 de mayo – 20:00

Lugar: Gimnasio municipal Nº1 (Sarmiento)

Cartelera

1. Ciro García (CR) vs Kevin Coronel (CR)

2. Agustín Cortez (P. Moreno) vs Maicol Calfin (Esquel)

3. Alexis Becaran (Río Gallegos) vs Agustín Oyarzo (Esquel)

4. Ariel Basse (CR) vs Exequiel Cejas (CR)

5. Morena Morales (CR) vs Morena Chicaguala (P. Moreno)

6. Manuel Quevedo (CR) vs Brandon Rodríguez (CR)

7. Fiorella Lepio (CR) vs Oriana Castro (Río Gallegos)

8. Andrés Quintero (P. Madryn) vs. Matías Contrenecul (Trelew)

9. Carlos Aylan (CR) vs Román Nahuelquir (Esquel)

10. Aylén Aguirre (CR) vs Carolina Aravena (CR)

11. Erik Cheuque (CR) vs Alexander Vivanco (Trelew)