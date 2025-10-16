Se presentó la 14ª edición del Festival "Aguante Corazón, que hay Boxeo"

Se desarrollará este viernes a partir de las 22 en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión.

En el Salón Auditorio de Chubut Deportes se realizó este jueves en horas del mediodía el pesaje oficial y la conferencia de presentación del Festival “Aguante Corazón, que hay Boxeo” en su 14ª versión, que se desarrollará el viernes en el gimnasio “Heroes de Malvinas”, de Playa Unión.

De la conferencia participaron por Chubut Deportes el gerente de Legales, Federico Landau, el subgerente de Planeamiento Deportivo, Ruperto Ruíz, el tesorero de la Federación Chubutense de Box, Oscar Sandín, el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, Segundo Mansilla.

También formaron parte de la conferencia de prensa los protagonistas de las dos peleas profesionales Jessica Leiva (54,900kg), Florencia Cuello (54,800kg), Dylan Navarro (56,00kg) y Juan Pablo Abregú (56,00kg).

El evento, que dará inicio con la programación de las peleas a partir de las 22, cuenta con la organización del Club de Boxeo Rawson Patagonia Producciones y el auspicio de Chubut Deportes.

La cartelera tendrá una muy buena programación de peleas, donde se destaca el combate de fondo que tendrá como protagonistas al invicto Dylan Navarro (Trelew) 6-0-0 (4ko), frente al duro y difícil Juan Pablo Abregú 2-5-0- (Buenos Aires).

En la pelea de semifondo se dará el esperado regreso de la capitalina Jessica Leiva 3-2-0- (1ko), que vuelve después de tres años y medios y tendrá una exigente rival en la cordobesa Florencia Cuello 0-5-1.

El festival contará antes con ocho peleas preliminares donde se destaca la presencia de las hermanas Chiquichano, que tratarán de seguir mostrando su crecimiento en el difícil deporte de los puños.

Rebeca Chiquichano, reciente medalla de plata en los Juegos Evita Nacionales tendrá la posibilidad de pelear por el título A.M.B.A.P.A. - Categoría Cadetes - 54 kgs, enfrentando a nacida en José de San Martín, Xiomara Colipán.

Por su parte, Morena Chiquichano, cruzará guantes en 52 kgs con la aguerrida trelewense Sofía Antieco, representante del Gym Robledo Boxing.

LOS PROTAGONISTAS

Finalizado el pesaje oficial de las dos peleas principales que tendrá el festival, el departamento de prensa de Chubut Deportes dialogó en primera instancia con las protagonistas del combate de semifondo profesional.

“Este regreso lo vivo bien, contenta, tranquila por el trabajo a conciencia que venimos haciendo. Yo siempre dije que lo hago con mucha responsabilidad, así que con un poco de ansiedad, ya estoy visualizando todo, realmente muy contenta. Siempre respeté a mis rivales, así que espero que sea una buena pelea. Yo voy a dar guerra voy a mostrar para que vuelvo, estoy muy segura de mi misma como siempre, muy confiada del trabajo que hicimos con el equipo”, expresó Jessica Leiva.

“Ayer ya me había ido en peso del gimnasio, así que no tuve que dejar de comer y súper tranquila con el peso. A la gente les digo que nos acompañe mañana a la noche, porque para los deportistas es muy importante el acompañamiento, el cariño que nos brindan, así que yo creo que la gente nos va a acompañar”, agregó.

Por su parte, Florencia Cuello sostuvo: “Es la primera vez que vengo al sur, ni bien llegamos fuimos al mar y quedé fascinada y enamorada del lugar. Además, en el hotel deportivo nos están atendiendo de maravillas, sumamente amable la gente del lugar, todo más que bien nada que reprochar porque la atención es muy buena. Vengo a dar todo como seguramente ella también, sabemos que el boxeo femenino es muy aguerrido y estoy segura que saldrá un buen combate. Cuando uno viene con un buen peso y tranquilo que se está preparando a conciencia, por eso al dar el peso sin problemas festejé, ya que pude comer, pude hacer todo bien como tiene que ser. Invito a la gente que vaya y disfrute de la pelea que no se van a arrepentir”, manifestó.

Luego fue el turno de los pugilistas que tendrán a su cargo el fondo profesional donde prometieron una dura batalla y que dejarán todo en busca de una victoria.

Juan Pablo Abregú afirmó: “Venimos preparados para dar un buen espectáculo y con toda la fe que se dé una buena pelea. Sé que mi rival es un boxeador agresivo, va al frente, yo me considero lo mismo, el viene con varios nocauts y a mí me pegaron, pero todavía no me tumbaron, así que vamos a probarlo. Es la primera vez que vengo por estos lados y espero llevarme un lindo recuerdo, el trato que nos han dispensado es muy bueno, así que solo resta que mañana se dé el resultado y sino que sea una buena pelea donde deje una buena imagen. A la gente le digo que vaya, que estén atentos porque va a suceder algo lindo”, aseguró.

Mientras tanto, Dylan Navarro manifestó: “Agradecer a la organización de poder tener continuidad en las peleas y encima hacerlo en casa. Vamos a trabajar los primeros rounds y el nocáut viene solo cuando podes meter los golpes más fuertes que tenemos. He visto que mi rival comete muchos errores, le gusta ir a los cruces, justo lo que más me gusta y si bien no hay que confiarse, hay que tener fe y ser más fuerte. Venimos corrigiendo en el gimnasio los errores que tenemos nosotros principalmente en defensa, llegó con un buen entrenamiento, en el ring se va a demostrar y estamos preparados para seguir creciendo. Le digo a la gente que trabajo para hacer grandes cosas, sueño con ser campeón mundial y que mañana vayan que va a ser un bonito espectáculo”.