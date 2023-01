Shakira lanza hoy junto a Bizarrap su session y Piqué reaccionó en Twitter

Minutos después de que se conociera que Shakira lanzará una colaboración musical con Bizarrap, Gerard Piqué causó polémica con un picante posteo que llamó la atención entre sus seguidores.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, diría una de las frases de la BZRP Music Session #53 en la que la artista haría referencia a la infidelidad sufrió del padre de sus hijos. Por eso, el exmarido de la cantante colombiana se sumó a la ola de repercusiones expresándose a través de Twitter con una serie de emojis que representan las palabras “circo” y “payaso”.

A meses del polémico divorcio, el vínculo entre Shakira y Gerard Piqué no da tregua. “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique”, expresaría otro fragmento de la nueva canción que tendría una fuerte indirecta de ella hacia su expareja, en referencia a su vínculo con Clara Chía Marti.

Tal como difundió la prensa española, otra de las frases diría: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”. De esa manera, este sencillo se sumaría a los anteriores “Te felicito” y “Monotonía” de la cantante de barranquilla.

Si bien muchos usuarios comentaron que el tuit estaría dirigido a Shakira por su nuevo lanzamiento, en realidad se trataría de una promoción que el exfutbolista se encuentra llevando adelante de La liga de los reyes.